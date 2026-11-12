萬呎巨舖有承接！協成行6460萬沽元朗大馬路舖 38年勁賺逾60倍｜商舖市況

元朗大樓面舖位獲買家承接，市場消息指，老牌發展商協成行新近以約6,460萬元售出元朗大馬路逾萬呎舖位，新買家料享約6厘租金回報。
是次成交舖位為元朗青山公路(元朗段)218至230號富興大廈地下F號舖連1樓及2樓，建築面積合共約10,535方呎，成交價約6,460萬元，呎價約6,132元。
現由廉政公署及社會福利署承租
該舖位處於大馬路後段，地段人流較為稀疏，不過舖位目前租客背景十分穩健，現由廉政公署及社會福利署承租，月租約32.3萬元，以最新成交價計算，新買家料享約6厘租金回報。
據了解，原業主為協成行，早於1988年以約105萬元購入物業，持貨長達38年，現轉手帳面獲利6,355萬元，物業期內大幅升值逾60倍。
協成行今年6月擲3.4億購旺角全幢物業收租
翻查資料，協成行主席方潤華之家族成員今年6月擲3.4億元購入旺角亞皆老街67至71號全幢物業作收租之用，物業現狀為6層高，總樓面面積約15,661方呎，地下舖位由富途證券承租，樓上作為商業零售用途，全幢月租收入約163萬元，料享約5.8厘租金回報。
據悉，原業主為資深投資者黎永滔，於去年推出物業招標放售，當時意向價為6億元，惟未能成功易手。放售迄今逾一年，現較其意向價低約2.6億元或約43.3%賣出。