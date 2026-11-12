萬呎巨舖有承接！協成行6460萬沽元朗大馬路舖 38年勁賺逾60倍｜商舖市況

元朗大樓面舖位獲買家承接，​市場消息指，老牌發展商協成行新近以約6,460萬元售出元朗大馬路逾萬呎舖位，新買家料享約6厘租金回報。

是次成交舖位為元朗青山公路(元朗段)218至230號富興大廈地下F號舖連1樓及2樓，建築面積合共約10,535方呎，成交價約6,460萬元，呎價約6,132元。

現由廉政公署及社會福利署承租

該舖位處於大馬路後段，地段人流較為稀疏，不過舖位目前租客背景十分穩健，現由廉政公署及社會福利署承租，月租約32.3萬元，以最新成交價計算，新買家料享約6厘租金回報。