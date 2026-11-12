利嘉閣：上月十大熱賣新盤 九龍區豪佔7個 叡璟登記量佔近四分一｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處數據顯示，今年10月份全港一手私宅買賣登記量維持在1,376宗的高位，其中十大熱賣項目合計錄得1,011宗登記，佔全月總登記量高達73.5%。

從地區分布來看，10月新盤熱點高度集中於九龍區，十大項目中有高達7個來自九龍五個地區，涵蓋長沙灣、油塘、黃埔、啟德及土瓜灣。當中，長沙灣的「叡璟」表現最為耀眼，單一項目錄得340宗登記(其中2期佔335宗)，佔全港總登記量近四分之一(24.7%)，榮登十月新盤「銷量王」，成交總值達35.82億元，平均每宗成交價約1,053萬元。