利嘉閣：上月十大熱賣新盤 九龍區豪佔7個 叡璟登記量佔近四分一｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處數據顯示，今年10月份全港一手私宅買賣登記量維持在1,376宗的高位，其中十大熱賣項目合計錄得1,011宗登記，佔全月總登記量高達73.5%。
從地區分布來看，10月新盤熱點高度集中於九龍區，十大項目中有高達7個來自九龍五個地區，涵蓋長沙灣、油塘、黃埔、啟德及土瓜灣。當中，長沙灣的「叡璟」表現最為耀眼，單一項目錄得340宗登記(其中2期佔335宗)，佔全港總登記量近四分之一(24.7%)，榮登十月新盤「銷量王」，成交總值達35.82億元，平均每宗成交價約1,053萬元。
近半成交來自叡璟、皇璇及擎海
港島區方面，北角「皇璇」憑藉強勁吸金力搶佔次席，10月錄得182宗登記，總值18.87億元，均價1,037萬元。油塘「擎海」（1期）則以147宗登記位列第三，其平均每宗成交價約589萬元，展現出極高的價格吸引力。單計上述首三名熱賣項目，已合共貢獻669宗登記，佔全港接近五成比重(48.6%)。
在平均每宗成交金額方面，十大熱賣盤展現出明顯的分化特徵。土瓜灣「首岸」1期以平均每宗1,817萬元登頂榜內高價盤代表；元朗「芊御」(平均558萬元)及「擎海」(平均589萬元)則貼近市場剛需價格。
陳海潮指出，10月十大熱賣盤交投活躍，反映剛性需求仍然強勁，隨著新盤持續開售，料將進一步帶動後市氣氛。