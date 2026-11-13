利嘉閣：50指標屋苑上周買賣錄近四周新低 二手短期難有突破｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入11月份首周，本港樓市交投維持窄幅橫行；雖然息口按兵不動，配合港股近期大跌後回穩及本地經濟基本面展現韌性，為市場帶來一定支持，惟業主態度亦相對強硬，議價空間有限；相反，買家普遍抱持觀望態度，期待更大減幅，導致買賣雙方陷入長時間角力，二手市場交投繼續低位徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2至8日)共錄58宗買賣個案，較前周(10月26日至11月1日)的60宗減少3%，創近四周新低，亦連續六周徘徊於60宗上下震盪，暫未見明顯上升動力。

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量均有增加，港島區則按周減少，該區8個指標屋苑上周共錄5宗買賣，較前周的11宗減少55%，其中海怡半島成交量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；南豐新邨、鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄29宗買賣，較前周的27宗增加7%，其中YOHO Town交投量由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗；映灣園同樣錄得4宗買賣，較前周的2宗增加1倍。