畢架山豪宅 BEACON PEAK 環抱翠綠山巒與海景 兼享寧靜林蔭及都會生活

近期樓市氣氛回暖，對具備地段優勢、景觀特色及高私隱度的豪宅項目需求持續增加。由世茂集團發展，位處九龍傳統豪宅地段的BEACON PEAK，今年加推後接連錄得成交，項目憑藉畢架山半山的優越地段及開揚景觀，吸引不少名人及投資者入市。

項目分兩期發展，其中第1期已屆現樓，共設6座住宅大樓，提供332伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，另設特色天際複式戶，實用面積約712至3,165平方呎，而第2期則以別墅單位為主。