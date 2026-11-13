畢架山豪宅 BEACON PEAK 環抱翠綠山巒與海景 兼享寧靜林蔭及都會生活

近期樓市氣氛回暖，對具備地段優勢、景觀特色及高私隱度的豪宅項目需求持續增加。由世茂集團發展，位處九龍傳統豪宅地段的BEACON PEAK，今年加推後接連錄得成交，項目憑藉畢架山半山的優越地段及開揚景觀，吸引不少名人及投資者入市。
項目分兩期發展，其中第1期已屆現樓，共設6座住宅大樓，提供332伙單位，戶型涵蓋兩房至四房，另設特色天際複式戶，實用面積約712至3,165平方呎，而第2期則以別墅單位為主。
備註：「中原地圖一手窗景」利用虛擬實景技術模擬窗外景觀，並非現場拍攝的實景照片，僅作估計參考用途。
「兩山一海」景觀格局 飽覽維港天際線
BEACON PEAK位於九龍延坪道9號，坐落畢架山傳統豪宅區，擁有極高私隱度，當中項目最大特色之一是能夠俯瞰九龍半島，背靠獅子山郊野公園翠綠山巒，遠眺維多利亞港及港島天際線，部分高層單位更可盡覽維港煙花景致，盡顯尊貴生活體驗。
配套方面，BEACON PEAK設有逾2.5萬平方呎會所連園林空間，營造恬靜舒適的居住氛圍。項目亦擬提供專屬穿梭巴士服務，定時往返港鐵九龍塘站及又一城商場，住戶既可享受便捷的生活環境，亦可飽覽九龍半島及維港景致。其中第1期第1座A室為四房三套及工作套單位，實用面積1,992平方呎，享有廣闊都會景致。