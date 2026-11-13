上月一手登記維持高位 十大熱賣新盤7個來自九龍區 叡璟佔近四分一

平均每宗成交金額方面，十大熱賣盤展現出明顯的分化特徵。「首岸」1期以平均每宗1,817萬元登頂榜內高價盤代表；而「芊御」平均每宗558萬元及「擎海」平均每宗589萬元，貼近市場剛需價格。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，上月十大熱賣盤交投活躍，反映剛性需求仍然強勁，隨著新盤持續開售，料將進一步帶動後市氣氛。

即睇紅磡「首岸」第1期最新資訊(House730)

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啟德海灣獲內地客大手掃5伙收租

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」昨日錄得大手成交，有內地實力買家斥逾5,989萬元購入5伙兩房戶，計劃作長線收租之用。據了解，購入單位分別為1A座7樓、9樓至12樓D室，實用面積均為534方呎，屬兩房梗廚連儲物室間隔，合共以5,989.2萬元售出，平均呎價22,431元。項目迄今累售1,344伙，總套現金額突破112億元。