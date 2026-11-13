上月一手登記維持高位 十大熱賣新盤7個來自九龍區 叡璟佔近四分一

市區新盤銷售表現標青！利嘉閣地產指，上月全港一手私宅買賣登記量維持在1,376宗高位，其中十大熱賣項目高度集中於九龍區，佔7個項目，涵蓋長沙灣、油塘、黃埔、啟德及土瓜灣。單計長沙灣「叡璟」錄340宗登記，佔總登記量近四分之一，榮登10月份新盤「銷量王」。
綜合土地註冊處數據顯示，十大熱賣項目共錄1,011宗登記，佔全月總登記量達73.5%。當中長沙灣「叡璟」表現最為耀眼，單一項目錄340宗登記(其中2期佔335宗)，佔全港總登記量近四分之一(24.7%)，成交總值達35.82億元，平均每宗成交價約1,053萬元。
全港近半買賣來自三大市區盤
至於北角「皇璇」憑藉強勁吸金力搶佔次席，10月錄182宗登記，總值18.87億元，平均成交價1,037萬元。油塘「擎海I」以147宗登記位列第三，其平均每宗成交價約589萬元，展現出極高價格吸引力。單計前述首三名熱賣項目，合共貢獻669宗登記，佔全港接近五成比重(48.6%)。
其他十大項目包括紅磡「映匯」、日出康城11至13期、「啟德海灣」、元朗「芊御」、油塘「朗譽」、紅磡「首岸」及啟德「DOUBLE COAST」。
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首岸1期平均每宗成交1817萬
平均每宗成交金額方面，十大熱賣盤展現出明顯的分化特徵。「首岸」1期以平均每宗1,817萬元登頂榜內高價盤代表；而「芊御」平均每宗558萬元及「擎海」平均每宗589萬元，貼近市場剛需價格。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，上月十大熱賣盤交投活躍，反映剛性需求仍然強勁，隨著新盤持續開售，料將進一步帶動後市氣氛。
啟德海灣獲內地客大手掃5伙收租
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」昨日錄得大手成交，有內地實力買家斥逾5,989萬元購入5伙兩房戶，計劃作長線收租之用。據了解，購入單位分別為1A座7樓、9樓至12樓D室，實用面積均為534方呎，屬兩房梗廚連儲物室間隔，合共以5,989.2萬元售出，平均呎價22,431元。項目迄今累售1,344伙，總套現金額突破112億元。