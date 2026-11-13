CCL向下調整未止！連跌5周共1.61% 中原：進一步迫近158點目標｜樓價走勢

二手樓價向下調整未止，中原城市領先指數CCL最新報158.61點，按周跌0.31%，指數創2026年6月初後22周(約5個月)低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，多個一手新盤低價熱銷，攤薄二手購買力，加上港股該周累跌逾千點，並自七月中後再度跌穿23,000點，業主態度開始軟化，需要擴大議價空間才獲買家承接，影響樓價持續調整回軟。 楊明儀表示，CCL連跌5周，是自2024年6月到7月後近2年半以來再現，合共累跌1.61%。指數近12周「9跌3升」，較今年8月中的162.16點高位回落2.19%，向下迫近短期目標158點，即今年5月底中證監打擊非法跨境資金外流前的水平。

楊明儀稱，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.35%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升17.58%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升16.75%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.11%。11月10日紅磡新盤「瑅海」次輪價單銷售138伙沽清，美俄烏三方會談，11日市建局土瓜灣道/榮光街發展項目截標共接獲3份標書，13日紅磡新盤「首岸」第2期次輪價單銷售80伙，14日「瑅海」第3輪價單銷售71伙，對本地二手樓價的影響將於2026年12月初公布的CCL才開始反映。

新界西樓價急挫1.68% 四區樓價三跌一升。新界西CCL_Mass報144.70點，按周急挫1.68%，跌幅為2026年1月中後42周以來最大，終止3周連升，指數為2026年10月中後4周(近1個月)低位。九龍CCL_Mass報156.77點，按周回落0.4%，指數為2026年5月底後24周(逾5個月)低位。港島CCL_Mass報156.58點，按周微跌0.06%，連跌5周共5.05%，指數為2026年4月中後29周(近7個月)低位。 新界東CCL_Mass報177.64點，按周微升0.08%，連升3周共2.68%，指數為2026年8月底後10周(逾2個月)高位。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.62點，按周下滑0.54%。CCL(中小型單位)報158.36點，按周降0.4%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌5周，分別累挫2.02%及1.71%，指數為2026年5月底後24周(逾5個月)低位及2026年6月初後22周(5個月)低位。CCL(大型單位)報159.91點，按周升0.15%，連跌4周後回穩，指數為2026年10月中後3周(近1個月)高位。

CCL年內累漲10% 2026年計，CCL暫時累漲10.06%，CCL Mass上揚9.95%，CCL(中小型單位)走高9.88%，CCL(大型單位)升10.97%，港島飆11.72%，九龍上揚8.32%，新界東漲11.99%，新界西升9.02%。 今天(13日)公布的指數，根據2026年11月2日至8日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在2026年10月19日至25日簽臨時買賣合約，10月21日西沙新盤「SIERRA SEA」第2C(2)期次輪價單銷售128伙沽清，牛池灣新盤「33清水灣」第1期公布首張價單73伙，22日恒生指數失守23,000點，創約4個月低位，24日油塘新盤「擎海I」第三輪銷售132伙沽清，25日西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期第3輪價單銷售153伙沽清，牛池灣「33清水灣」第1期首輪價單銷售73伙沽22伙當周的市況。