瑅海開賣9日售出334伙 三房「雙破頂」標售 呎價逾2.9萬｜紅磡新盤

田兆源指，項目昨日以招標形式售出3伙平台特色單位。標售單位中最高成交價及呎價單位為1座5樓B1室，實用面積420方呎，成交價987萬元，呎價23,488元。

瑅海瑰寶三房逾2000萬標售

另外，項目早前錄得「雙破頂」成交，以招標形式售出1座22樓A1室「瑅海瑰寶Marina Prime」三房單位，實用面積690方呎，成交價2,026.9萬元，呎價29,375元，創項目成交價及呎價新高。

「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。

項目基座為歐陸式建築步行街，同時設有林蔭大道及綠化休憩空間等，娛樂及休閒設施充裕。項目位處「東維港灣區 Victoria Cove Area」核心地段，未來住戶可盡享全新海濱社區生活及全新步行街區購物體驗。項目同時鄰近港鐵土瓜灣站，4站內到達四大轉車站，包括柯士甸站、紅磡站、金鐘站及鑽石山站，連接六大鐵路。