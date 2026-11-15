佳明北角堡壘街項目命名明翹峯 設46伙 短樓花期出擊｜新盤登場

港島區迎來單幢式新盤登場！佳明集團(1271)旗下位於北角堡壘街66號與建華街57號全新住宅項目正式命名為「明翹峯」(MOUNT GRAND)，提供46伙，全屬兩房間隔。佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，項目為舊契項目，預計落成日期為2027年6月30日，樓花期長約7個月，屬市場罕見的短樓花期港島市區住宅舊契項目，兼備「即買快住、即買快收租」的顯著優勢。 「明翹峯」坐落靜逸地段，地勢依山居高臨下，後靠寶馬山翠綠巒景，前臨維多利亞港璀璨景致。項目採用一梯兩伙低密度尊屬設計，提供44伙兩房單位及2伙天台特色戶。標準單位實用面積為383或388方呎不等，層與層之間的高度最高更達3.5米。

「明翹峯」步行即可到達港鐵北角站，由北角站出發，乘港鐵約3分鐘即直達鰂魚涌太古坊商業區，約11分鐘直達金鐘，約13分鐘直達中環。校網方面，北角一向為全港頂尖的名校學府網絡，小學隸屬14校網，中學隸屬港島東區校網，鄰近番禺會所華仁小學、香港嘉諾撒學校、庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學，以及漢基國際學校等多所著名國際學府。

命名靈感源自山海氣度 傳承集團「明」系名宅典範 馮倩平指，「明翹峯」為集團繼何文田「明寓」、青衣「明翹匯」、土瓜灣「明雋」及北都「北映薈」後，又一傾力打造的港島核心傳世地標名宅。樓盤命名寓意項目傲立半山，薈萃天地自然與繁華都會精髓。「明」貫徹佳明集團優質品牌系列的匠心傳承，象徵開揚明亮、光芒璀璨；「翹」代表項目地勢居高臨下，群巒環抱，盡顯超卓出眾的尊尚地位；「峯」代表項目依傍寶馬山之氣勢，標誌著港島東核心優質生活與建築美學的頂峰之作。