New World CLUB舉辦親子工作坊 吸引近200位會員參與

New World CLUB於本周末舉辦「拼創未來智慧家居－AI × LEGO × STEM親子工作坊」，首度與兒童教學頻道人氣YouTuber KalaEE合作，與近200位獲邀的尊貴會員及親友互動學習，現場反應踴躍，氣氛熱鬧。
活動夥拍LEGO Education香港官方授權合作夥伴Trumptech以北部都會區為場景，並用新世界發展住宅項目的匠心設計，如Artislock三合一智能門鎖、Magic Hanger智慧晾衣杆為靈感，讓家長與小朋友一同發揮創意，利用LEGO及科技拼砌智能家居設備，提升生活的質感與便利。
全港首個PAVILIA北都攝影大賽 獎品總價值逾10萬元
繼日前展開的全港首個PAVILIA北都攝影大賽，希望透過創意科技讓尊貴會員探索未來生活的可能性，共同想像更具活力、可持續發展的河畔社區。這份對美好生活的想像，亦體現於新世界發展在北都打造的首個「PAVILIA COLLECTION」大型綜合發展社區項目，承載品牌對高品質生活與城市發展的前瞻視野，以設計美學連繫人、自然與城市，勾勒和諧共融、兼具美學品味的尊尚生活。 「全港首個PAVILIA北都攝影及AI創作大賽」登場，獎品總價值逾10萬元，截止日期為12月18日，共塑北都藍圖。
此外，New World CLUB 致力提升會員的尊尚生活體驗，會員不僅可獨家享有新世界旗下指定住宅物業單位3%售價折扣(詳情請參閱有關價單，如適用)，更可尊享涵蓋優質裝修物料、國際家電品牌及傢俬選購等家居生活禮遇。