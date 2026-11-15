New World CLUB舉辦親子工作坊 吸引近200位會員參與

繼日前展開的全港首個PAVILIA北都攝影大賽，希望透過創意科技讓尊貴會員探索未來生活的可能性，共同想像更具活力、可持續發展的河畔社區。這份對美好生活的想像，亦體現於新世界發展在北都打造的首個「PAVILIA COLLECTION」大型綜合發展社區項目，承載品牌對高品質生活與城市發展的前瞻視野，以設計美學連繫人、自然與城市，勾勒和諧共融、兼具美學品味的尊尚生活。 「全港首個PAVILIA北都攝影及AI創作大賽」登場，獎品總價值逾10萬元，截止日期為12月18日，共塑北都藍圖。