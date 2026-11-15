核心區一線旺舖再洗牌！中原(工商舖)：上月商舖租賃價量按年齊升逾三成

本港消費氣氛維持平穩向好，最新公布的零售業總銷貨額錄得約334億元，按年上升約6.4%，表現更勝市場預期。受零售市道帶動，商舖租賃交投亦穩步上揚，10月份舖位市場錄得約327宗租賃成交，涉及金額約3,140萬元，按月分別上升約8.28%及約5.73%，按年更同告錄得逾三成的顯著升幅。中原(工商舖)分析，隨著零售品牌趁年底前加快落實租務交易，預期11月商舖租賃市場價量將維持升勢。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，10月份商舖租賃市場錄得約327宗成交，涉及成交金額約3,140萬元，比上月微升約8.28%及5.73%，較去年同期則分別上升約32.39%及32.95%。至於租用面積方面，10月份錄得約39.9萬方呎，按月增加約14.8%，按年則微跌約9.07%。