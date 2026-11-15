核心區一線旺舖再洗牌！中原(工商舖)：上月商舖租賃價量按年齊升逾三成

本港消費氣氛維持平穩向好，最新公布的零售業總銷貨額錄得約334億元，按年上升約6.4%，表現更勝市場預期。受零售市道帶動，商舖租賃交投亦穩步上揚，10月份舖位市場錄得約327宗租賃成交，涉及金額約3,140萬元，按月分別上升約8.28%及約5.73%，按年更同告錄得逾三成的顯著升幅。中原(工商舖)分析，隨著零售品牌趁年底前加快落實租務交易，預期11月商舖租賃市場價量將維持升勢。
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，10月份商舖租賃市場錄得約327宗成交，涉及成交金額約3,140萬元，比上月微升約8.28%及5.73%，較去年同期則分別上升約32.39%及32.95%。至於租用面積方面，10月份錄得約39.9萬方呎，按月增加約14.8%，按年則微跌約9.07%。
何潔釵稱，10月份本港核心區商舖租賃市場出現新局面，個別內地餐飲品牌選擇退場，並由本地品牌接捧。當中最矚目成交為旺角彌敦道636號銀行中心地下G05號舖，面積約635方呎，正對旺角港鐵站出口，屬區內一線人流旺舖。該舖原為內地知名茶飲品牌蜜雪冰城攻港首店，於2023年以每月約20萬元承租，呎租約315元；直至最近約滿離場後迅速獲本地小食店「堂小二」承租，新租金約16萬元，呎租約252元，較舊租金折讓約兩成。新租客主打手撕雞腸粉、金莎格仔餅等創新港式小食，品牌由新界區起家，是次為其首度進駐核心區。
港島區核心區空置率各自發展
空置率方面，何潔釵指出，10月份港島區核心區空置率各自發展。當中，銅鑼灣最新空置率錄得約6.21%，按月及按年分別改善0.06及0.11個百分點；中環及灣仔分別錄得約7.32%及6.05%，按月持平及上升0.1個百分點，按年則分別大幅增加0.55及1.47個百分點。而九龍區空置率則持續上升，尖沙咀及旺角10月份空置率分別為7.44%及9.12%，較上月增加0.05及0.09個百分點，比去年同期則上升1.18及0.59個百分點。
本地餐飲品牌突圍而出
何潔釵續指，本地餐飲近期積極突圍。以接手蜜雪冰城銀行中心舊舖的「堂小二」為例，該品牌成功憑藉特色小食，從民生區順利擴展至核心旅遊旺區。此外，近期葵涌廣場一間新開業的小食店，亦憑特色手工燒賣吸引大批市民蜂擁排隊，在商場內築起長長人龍；受熱潮帶動，該店老闆透露將於12月開設分店以擴充業務。
何潔釵分析，本地餐飲品牌以個人特色贏取市民青睞，不僅能帶動自身業務增長，其擴張計劃也為本港商舖租賃市場注入動力。她預料，隨著商舖租賃市場正式踏入年底傳統旺季，相信舖位租務交投將會加快，11月份的商舖租賃市場交投有望穩中向上。