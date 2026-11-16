赤柱STANLEY CREST洋房招標放售 意向價1.6億｜二手市況

STANLEY CREST業主長期將物業出租，屋苑亦鮮有放盤，是次公開招標為買家提供難得的購入機會。(第一太平戴維斯提供)

第一太平戴維斯住宅代理獲委任為獨家代理，以公開招標形式出售香港赤柱灘道5號STANLEY CREST洋房，物業實用面積約2,836方呎，將以現狀連租約或交吉形式出售，意向價為1.6億元，呎價約56,417元；截標日期為今年12月10日下午5時。 物業採多層式設計，客廳、飯廳及睡房分層布局，起居空間層次分明，既為家庭相聚提供寬敞舒適的場景，亦照顧私人休憩需要。層與層之間高度約3米至3.5米，營造舒展開闊的空間感。私人花園與天台進一步延伸生活空間，無論是悠閒茗茶、栽花植綠，或與親友相聚，均可享受戶外生活的自在愜意。物業另設可停泊兩部私家車的私人車庫，兼顧日常出入的便利與私隱。

物業位處赤柱灘道前段的尊貴臨海地段，坐擁大潭灣優美海景，將南區悠然的海濱氛圍融入日常起居，呈現遠離繁囂、從容寫意的洋房生活。周邊生活及教育配套完善，赤柱廣場及美國會為住戶提供購物、餐飲及休閒選擇，並鄰近香港國際學校、蒙特梭利國際學校及聖士提反書院，讓重視家庭教育與生活質素的買家，在海濱居住環境與日常便利之間取得理想平衡。 最新市場觀察顯示，整個赤柱地區近年備受注目，過去兩年已錄得超過60宗新豪華住宅項目的第一手成交，反映該區豪宅需求殷切。業界預測，未來數年新豪華住宅供應將大幅減少；隨著新供應逐步收縮，市場興趣預計將轉移至二手市場，其中赤柱一帶獨特而優質的物業，料將同時吸引本地及海外買家垂青。

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，STANLEY CREST洋房的吸引力不僅在於赤柱灘道前段的優越地段及大潭灣海景，更在於其舒展的室內布局、私人花園與天台所構築的完整生活體驗。由室內家庭相聚，到戶外休憩及款待親友，物業為不同生活場景提供充裕空間，配合可停泊兩部私家車的私人車庫，展現南區洋房生活的獨特魅力。 物業可連租約或交吉出售 區內近期亦錄得具參考價值的洋房成交，例如位於赤柱村道18號的伊甸園B洋房，實用面積約2,679方呎，於今年年中以約1億元成交，實用呎價約37,327元，反映市場對赤柱優質洋房的承接力。隨着未來新供應預期收縮，具特色的二手洋房料將更受買家注目。STANLEY CREST業主長期將物業出租，屋苑亦鮮有放盤，是次公開招標為買家提供難得的購入機會。物業可連租約或交吉出售，為不同置業需要提供彈性，預期將吸引追求優質海濱生活、有意在南區置業自用，或作長線資產配置的買家關注。