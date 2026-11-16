十大屋苑｜周末成交升至8宗 中原：股市偏軟及加息憂慮令買家趨審慎

據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(14及15日)共得錄8宗成交，按周上升33.3%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末期間紅磡新盤展開第三輪銷售，銷情依然不俗，帶動部分向隅客回流二手市場尋寶；惟受近期股票市場表現偏軟及美國加息憂慮影響，買家入市態度轉趨審慎，預料短期內一、二手樓市將繼續平穩橫行。
港島區僅太古城「有單開」
港島區三個指標屋苑中，只有太古城錄得成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，市場錄得太古城順安閣高層F室買賣，單位實用面積約580方呎，採兩房間隔。單位早前以960萬元放售，最終以946.8萬元易手，呎價約16,324元。原業主於2000年以248萬元購入單位，持貨26年轉手，帳面獲利698.8萬元或約2.8倍離場。
黃埔花園中層戶賣808萬
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園周末錄得1宗成交，與上周末一樣。成交單位為9期2座中層F室，實用面積約612方呎，以808萬元沽出，呎價約13,203元。據了解，原業主於1999年以288萬元買入單位，持貨約27年轉手，帳面獲利520萬元或約1.8倍。
新都城中層戶575萬易主
中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪說，新都城周末錄得1宗交投，與上個周末持平。成交單位為2期7座中層B室，實用面積約363方呎，採兩房間隔，以575萬元沽出，呎價約15,840元。
美孚新邨中層戶2年轉手賺11%
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨周末錄得2宗買賣，平均實用呎價約11,357元。中原促成美孚新邨百老匯街70號中層A室成交，單位實用面積約597方呎，以630萬元售出，呎價約10,553元。據了解，原業主於2024年以566萬元購入單位，持貨2年轉售賬面賺64萬元，物業期內升值約11.3%。
映灣園兩房呎價險守1萬關
新界區方面，中原地產東涌映灣園第二分行分區營業經理張奇瑋指，東涌映灣園本周末錄2宗買賣，平均實用呎價約9,992元。成交包括9座中層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，成交價564萬元，呎價約10,018元。另一宗為11座高層G室，實用面積約757方呎，三房一套間隔，最新以755萬元沽出，呎價約9,974元。
沙田第一城兩房9年蝕近40萬沽
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠稱，周末市場錄得沙田第一城9座低層H室成交，實用面積約327方呎，兩房間隔，以440萬元售出，呎價約13,456元。據了解，原業主於2017年以479.8萬元購入單位，持貨約9年轉售，帳面虧蝕39.8萬元或約8.3%離場。