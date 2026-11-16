十大屋苑｜周末成交升至8宗 中原：股市偏軟及加息憂慮令買家趨審慎

港島區三個指標屋苑中，只有太古城錄得成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，市場錄得太古城順安閣高層F室買賣，單位實用面積約580方呎，採兩房間隔。單位早前以960萬元放售，最終以946.8萬元易手，呎價約16,324元。原業主於2000年以248萬元購入單位，持貨26年轉手，帳面獲利698.8萬元或約2.8倍離場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末期間紅磡新盤展開第三輪銷售，銷情依然不俗，帶動部分向隅客回流二手市場尋寶；惟受近期股票市場表現偏軟及美國加息憂慮影響，買家入市態度轉趨審慎，預料短期內一、二手樓市將繼續平穩橫行。

據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(14及15日)共得錄8宗成交，按周上升33.3%。

黃埔花園中層戶賣808萬

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園周末錄得1宗成交，與上周末一樣。成交單位為9期2座中層F室，實用面積約612方呎，以808萬元沽出，呎價約13,203元。據了解，原業主於1999年以288萬元買入單位，持貨約27年轉手，帳面獲利520萬元或約1.8倍。

新都城中層戶575萬易主

中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪說，新都城周末錄得1宗交投，與上個周末持平。成交單位為2期7座中層B室，實用面積約363方呎，採兩房間隔，以575萬元沽出，呎價約15,840元。