擎海II提供617伙 最快周內開價 預告較1期有提價空間｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」第1期「擎海I」連續三輪價單單位均於開售當日即日沽清，連同以招標形式成交的「珍藏大戶系列」三房單位，迄今合共累售583伙，最高成交呎價19,633元，總套現約34億元，銷情表現亮麗。承接第1期強勁銷售勢頭，今日(16日)正式推出「擎海」第2期，已上載售樓說明書，提供617伙，單位實用面積介乎242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房。

將設 2 個全新示範單位

越秀地產(香港)總經理李嘎表示，「擎海」整個發展項目分為3期，涵蓋5座住宅大樓，合共提供1,339伙。其中第2期由第1座及第2座組成，位置鄰近東源街出入口。今期住宅大樓毗鄰鯉魚門避風塘及項目會所約25米長的戶外泳池，部分單位可飽覽開揚的港島及九龍雙海岸景致，同時兼享內園泳池景觀。