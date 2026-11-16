百大新晉屋苑｜利嘉閣：上月買賣跌16% 創17月新低 二手樓市持續整固

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月一手新盤百花齊放，連續兩月錄逾1,300宗新盤成交註冊，市場購買力亦在期間被分佔，二手交投陷入整固期。綜合土地註冊處數據，2026年10月本行追蹤的全港100大新晉屋苑共錄313宗二手買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬二手市場實況)，較9月的373宗回跌逾16%(詳見圖一及表一)，登記量創近17個月新低；期內登記總額錄27.31億元，較前月34.94億元跌近22%，亦為近17個月最少。 港島區跌幅最大 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量錄全線下跌。其中，港島區14個新晉屋苑上月跌幅最大，共錄18宗買賣登記，較前月的27宗跌33%，區內14個新晉屋苑登記量全數低於5宗水平。上月區內最旺者為港島南岸3期BLUE COAST，錄4宗登記，按月跌43%；柏蔚山上月錄3宗成交註冊位居第二，按月逆市升50%。此外，翰林峰、囍匯、香島及薄扶林道63號上月各錄2宗登記；其中囍匯、香島分別按月跌33%，翰林峰按月急跌50%，薄扶林道63號按月不變。港島上月整體表現淡靜，其中3個上榜屋苑僅錄1宗登記，區內新晉屋苑中更有5個「交白卷」，未錄任何成交登記。

YOHO WEST 錄 17 宗登記成上月最旺屋苑 新界區44個新晉屋苑10月共錄得179宗註冊登記，較前月的212宗跌近16%。在區內十大活躍登記榜中，YOHO WEST上月錄17宗登記，按月跌19%，亦為三區登記量最多的新晉屋苑；Sierra Sea及嵐山上月同錄9宗登記，分別按月升29%及1.25倍。而柏傲灣及峻巒按月升幅亦達33%，兩者上月同錄8宗登記。柏傲莊、上源、ONE INNOVALE及GRAND YOHO上月同錄7宗登記，值得一提的是，其中Grand Yoho及ONE INNOVALE 的登記量分別按月急升6倍及2.5倍。 至於九龍區42個新晉屋苑上月錄得116宗登記，較前月的134宗跌13%。日出康城12期SEASONS上月錄8宗登記，較前月升60%。匯璽、天晉及康城4期晉海同錄7宗成交登記，匯璽及天晉按月各跌46%及跌22%，康城4期晉海則錄75%的按月升幅。而天璽．天、維港匯、康城3期A 緻藍天及康城5期A MALIBU上月同錄6宗登記；天璽．天及維港匯按月升一倍，日出康城3期A緻藍天及5期A MALIBU上月登記量更比前月逆市升2倍及5倍 (詳見表二)。

12 個屋苑樓價報升 樓價方面，三區最活躍的新晉屋苑當中，10月樓價報升的屋苑共有12個，而報跌者有15個，3個則因未有成交而無法比對(詳見表二)。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括東環、翰林峰及康城12期SEASONS，分別錄得8.4%、6.9%及6.6%的升幅。至於錄得樓價實質跌幅較顯著的屋苑包括康城3期A緻藍天及上源同挫6.9%，香島回落6%。 陳海潮指出，市場焦點仍集中在一手樓市，新盤繼續排隊推售，鎖起大批客源，新晉二手屋苑交投短期內難免受壓。加上本地股市在期內表現反覆，更一度跌穿23,000點，而美國息口走向亦轉趨上行，故綜合預測11月的百大新晉屋苑二手登記量或於300宗左右的低位徘徊，待一手向隅客回流才可望有明顯改善。

百大新晉屋苑｜利嘉閣：上月買賣跌16% 創17月新低 二手樓市持續整固