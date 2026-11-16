高逸樓書 | 提供140伙 面積222至353呎 主打一房及兩房(多圖) | 西九龍新盤

新暉投資旗下位於深水埗醫局街138號新盤「ORO138高逸」已上載售樓說明書，提供140伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎222至353方呎，項目已屆現樓。
據樓書顯示，項目設1座住宅大樓，5樓至27樓為住宅樓層，各層設有6伙，提供2部升降機。戶型主打一房及兩房，一房單位實用面積由264至271方呎，共設66伙；而兩房單位實用面積為331至353方呎，共有48伙；兩款戶型合共佔全盤超過八成。
另設20伙開放式單位，實用面積222方呎；以及6伙平台特色戶，實用面積介乎232至315方呎。資深獨立投資者陳承邦表示，中高層單位更可飽覽開揚市景，部分單位亦可享獅子山景及海景。
全盤面積最細單位為5樓至27樓G室，開放式間隔，實用面積均為222方呎；面積最大單位則為6樓至27樓的B及E室，兩房間隔，實用面積353方呎。
「高逸」不設住客停車位，設有會所，坐落於頂層的天際樓層，提供宴會廳、健身室及瑜伽區等，同時更特設專屬天際景觀平台，住戶可飽覽360度環迴景致，將城市全景盡收眼底。此外，項目3樓全層則設有綠意空中花園及寵物公園，花園設有休閒雅座，可靜享城中森活。
校網方面，「高逸」鄰近設有不少著名學府，10分鐘內車程已可達香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學，以至香港大學及演藝學院等院校。