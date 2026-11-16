高逸樓書 | 提供140伙 面積222至353呎 主打一房及兩房(多圖) | 西九龍新盤

「高逸」已屆現樓，提供140伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎222至353方呎。

新暉投資旗下位於深水埗醫局街138號新盤「ORO138高逸」已上載售樓說明書，提供140伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎222至353方呎，項目已屆現樓。

據樓書顯示，項目設1座住宅大樓，5樓至27樓為住宅樓層，各層設有6伙，提供2部升降機。戶型主打一房及兩房，一房單位實用面積由264至271方呎，共設66伙；而兩房單位實用面積為331至353方呎，共有48伙；兩款戶型合共佔全盤超過八成。

另設20伙開放式單位，實用面積222方呎；以及6伙平台特色戶，實用面積介乎232至315方呎。資深獨立投資者陳承邦表示，中高層單位更可飽覽開揚市景，部分單位亦可享獅子山景及海景。