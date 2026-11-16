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出版：2026-Nov-16 22:40
更新：2026-Nov-16 22:40

擎海II樓書｜設617伙 面積242呎起 主打一房及兩房共佔逾90%｜油塘新盤

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擎海II樓書｜設617伙 面積242呎起 主打一房及兩房共佔逾90%｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」整個發展項目分為3期，涵蓋5座住宅大樓，合共提供1,339伙。第2期「擎海II」正式上載售樓說明書，提供617伙，單位實用面積介乎242721方呎，戶型涵蓋一房至三房。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為20281230日，樓花期長約25個月。

「擎海II」由樓高29層的第1座及第2座組成，位置鄰近東源街出入口，毗鄰鯉魚門避風塘及項目會所約25米長的戶外泳池，部分單位可飽覽開揚的港島及九龍雙海岸景致，同時兼享內園泳池景觀。第1座及第2座各層設12伙，有3部升降機。

戶型分布方面，一房涉348伙，佔全盤約56%，實用面積介乎242342方呎。兩房涉215伙，佔全盤約35%，實用面積介乎390510方呎；兩款戶型合佔563伙，佔全盤約91%。另設54伙三房，佔全盤約9%，實用面積介乎674721方呎，而發展商為三房大戶特別命名為「非凡傑作系列」。

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面積最細一房平台戶

全盤面積最細單位為第12E室，一房間隔，實用面積242方呎，連113方呎平台。面積最大單位則為第13樓至32M室，三房間隔，實用面積721方呎；其中32M室連397方呎天台。

發展商表示，「擎海II」定價將秉持第1期的「誠意共贏價」，並因應景觀和樓層有提價空間，並設有2個全新示範單位。

即睇油塘擎海II最新資訊 (House730)

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