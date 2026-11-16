擎海II樓書｜設617伙 面積242呎起 主打一房及兩房共佔逾90%｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」整個發展項目分為3期，涵蓋5座住宅大樓，合共提供1,339伙。第2期「擎海II」正式上載售樓說明書，提供617伙，單位實用面積介乎242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年12月30日，樓花期長約25個月。

「擎海II」由樓高29層的第1座及第2座組成，位置鄰近東源街出入口，毗鄰鯉魚門避風塘及項目會所約25米長的戶外泳池，部分單位可飽覽開揚的港島及九龍雙海岸景致，同時兼享內園泳池景觀。第1座及第2座各層設12伙，有3部升降機。