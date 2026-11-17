近期熱賣新盤之一、越秀地產(123)旗下油塘「擎海」第1期「擎海I」，連續三輪價單開售均成功即日沽清，承接第1期強勁銷售勢頭，昨日推出第2期「擎海II」應市，同步上載售樓說明書，提供617伙，實用面積242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打一房及兩房合佔逾90%，爭取本周開價，預告較1期有提價空間。
據項目樓書顯示，第2期由1座及2座住宅大樓組成，不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年12月30日，樓花期長約25個月。
戶型分布方面，一房涉348伙，實用面積242至342方呎。兩房設215伙，面積390至510方呎；一房及兩房合共563伙，佔全盤約91%。另設54伙三房，面積674至721方呎。全盤面積最細為1座2樓E室一房，面積242方呎，連113方呎平台。面積最大則為1座3樓至32樓M室三房，實用面積721方呎；其中32樓M室連397方呎天台。
設有2個示範單位 最快周內開放
越秀地產(香港)總經理李嘎稱，「擎海II」位置鄰近東源街出入口，住宅大樓毗鄰鯉魚門避風塘及項目會所約25米長的戶外泳池，部分單位享開揚的港島及九龍雙海岸景致，並兼享內園泳池景觀。
李嘎表示，「擎海II」定價將秉持1期的「誠意共贏價」，並因應景觀和樓層有提價空間，將設2個全新示範單位，爭取於本周開放予傳媒及公眾參觀，並爭取同步公布首張價單，最快下周展開銷售。
第1期累售583伙 吸金34億
越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰指，「擎海II」標準分層單位設5種戶型，而三房大戶特別命名為「非凡傑作系列」。他續指，項目第1期價單連招標累售583伙，套現約34億元，最高成交呎價19,633元。