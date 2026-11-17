近期熱賣新盤之一、越秀地產(123)旗下油塘「擎海」第1期「擎海I」，連續三輪價單開售均成功即日沽清，承接第1期強勁銷售勢頭，昨日推出第2期「擎海II」應市，同步上載售樓說明書，提供617伙，實用面積242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打一房及兩房合佔逾90%，爭取本周開價，預告較1期有提價空間。

據項目樓書顯示，第2期由1座及2座住宅大樓組成，不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年12月30日，樓花期長約25個月。

戶型分布方面，一房涉348伙，實用面積242至342方呎。兩房設215伙，面積390至510方呎；一房及兩房合共563伙，佔全盤約91%。另設54伙三房，面積674至721方呎。全盤面積最細為1座2樓E室一房，面積242方呎，連113方呎平台。面積最大則為1座3樓至32樓M室三房，實用面積721方呎；其中32樓M室連397方呎天台。