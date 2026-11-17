嘉華國際(173)旗下港島西營盤醫院道7號住宅項目今日(17日)正式命名為「嘉榕莊」(BANYAN GROVE RESIDENCES)，提供62伙，戶型涵蓋一房至三房，爭取今年內開售。
嘉華國際業務發展總經理(香港地產)周光耀表示，「嘉榕莊」售樓說明書及示範單位籌備工作正如火如荼，將按市況決定進一步銷售部署，爭取今年內推售，價錢會參考港島核心區及豪宅成交價。項目預計關鍵日期為2027年6月30日，樓花期長約7個月。
項目命名靈感，周光耀稱，中文名稱「嘉」字，承傳嘉華國際發展項目的品牌，亦代表著公司一直專注為客戶建構理想之「家」的理念；而「榕」字則彰顯項目內極具保育與生態價值的石牆榕樹，同時象徵根基深厚、綠蔭庇護與生生不息；並以「莊」字呈現項目高雅的尊貴府邸氣派。英文名稱「BANYAN GROVE RESIDENCES」突顯項目植有榕樹的特色，展現出大自然與現代居所的完美結合，猶如繁華中的靜謐綠洲。
頂層設2伙複式戶
嘉華國際銷售及市場研究經理(香港地產)陳嘉豪指，「嘉榕莊」設有1座住宅大樓，提供62伙，間隔涵蓋一房至三房，頂層更提供2伙複式單位；而項目部分高層單位可俯瞰維港煙花海景。
陳嘉豪續指，項目步行前往西營盤站僅約5分鐘步程，一站連接香港大學站、兩站直達中環站；前往西九龍高鐵站僅約10分鐘車程。校網方面，項目位處11小學校網及中西區中學校網，區內名校林立。同時鄰近大型休憩設施、藝術小區及蘇豪區等多元化生活配套。另外，項目團隊精心打造全AI生成宣傳片，突顯「嘉榕莊」的地理及交通便捷的優勢，同時亦展示周邊的多元生活配套。