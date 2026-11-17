項目命名靈感，周光耀稱，中文名稱「嘉」字，承傳嘉華國際發展項目的品牌，亦代表著公司一直專注為客戶建構理想之「家」的理念；而「榕」字則彰顯項目內極具保育與生態價值的石牆榕樹，同時象徵根基深厚、綠蔭庇護與生生不息；並以「莊」字呈現項目高雅的尊貴府邸氣派。英文名稱「BANYAN GROVE RESIDENCES」突顯項目植有榕樹的特色，展現出大自然與現代居所的完美結合，猶如繁華中的靜謐綠洲。

頂層設 2 伙複式戶

嘉華國際銷售及市場研究經理(香港地產)陳嘉豪指，「嘉榕莊」設有1座住宅大樓，提供62伙，間隔涵蓋一房至三房，頂層更提供2伙複式單位；而項目部分高層單位可俯瞰維港煙花海景。

陳嘉豪續指，項目步行前往西營盤站僅約5分鐘步程，一站連接香港大學站、兩站直達中環站；前往西九龍高鐵站僅約10分鐘車程。校網方面，項目位處11小學校網及中西區中學校網，區內名校林立。同時鄰近大型休憩設施、藝術小區及蘇豪區等多元化生活配套。另外，項目團隊精心打造全AI生成宣傳片，突顯「嘉榕莊」的地理及交通便捷的優勢，同時亦展示周邊的多元生活配套。