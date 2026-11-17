和記地產今日(17日)宣布，紅磡黃埔天地策略性地引入「The Foundry Athletics ONYX x HKPL」成為其中一個旗艦運動租戶，攜手打造一個綜合運動及社交空間，樓面面積超過10萬方呎，設有最先進的HYROX體能訓練專區、高端健康管理及復原專區，以及全港最大的雙層樓高、符合國際賽事標準的匹克球競技場。

此外，場內更設有露天網球場、室內匹克球場、室內恆溫游泳池、高爾夫模擬器等運動設施，其服務更延伸至運動主題酒吧、精品咖啡店、高級商務休閒室、兒童遊樂區等，打造集運動、社交、休閒及家庭娛樂於一身的一站式生活空間。