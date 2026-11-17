物業現有總批則面積約47,225方呎，另設182個私家車位、14個貨車位及30個電單車位。物業曾於2018年進行大規模改建及翻新，現時商舖部分出租率為100%，主要租戶為知名國際學校茵維特學校(香港)(Invictus Secondary School)，梗約至2029年，生約至2039年，其餘租戶包括百佳及7-Eleven等，兼具教育及社區服務功能。

第一太平戴維斯(香港)及萊坊承業主委託為聯合首席代理，出售位於柴灣大潭道188號的興民商場及停車場，物業將以現狀連現有租約出售，意向價3.8億元。

第一太平戴維斯香港投資部資深董事胡子申表示，是次出售物業連同知名國際學校鐵約出售，連同生約租期餘下13年，屬市場上罕有長租約高回報投資機會。物業現時每月總收入約230萬元，以意向價3.8億元計算，現有回報率約7厘。是次出售相信將吸引追求經常性穩定收入的老牌家族、機構投資者及東南亞資金關注。

萊坊投資部執行董事林嘯東指出，物業集教育、民生零售及停車場配套於一身，其中零售部分約86%面積由知名國際學校承租。隨着各項人才入境計劃吸引更多專才及其家庭來港，近年國際學校都積極擴充校舍，單計今年已錄得多宗擴充租賃成交，例如香港諾德安達國際學校承租紅磡海名軒多層商業樓面作為高中校舍，反映市場對優質教育物業的需求極為殷切。