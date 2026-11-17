中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年首9個月，實用面積少於431平方呎的A類私人住宅小型單位中，2016年以後入伙的新屋苑租務宗數達5,726宗，佔總數8,367宗的68%，反映新屋苑深受租客歡迎。租金方面，新屋苑平均呎租錄56.7元，較2016年前入伙的舊屋苑45.3元，大幅高出25%。

港島西南及九龍中差距最顯著

按四大區域劃分，港島區新舊屋苑租金差異最大，新屋苑較舊屋苑高31%；九龍、新界東及新界西則分別高出18%、15%及14%。

在各分區中，港島西南及九龍中兩地的新屋苑租務佔比最高，同達86%，新舊呎租差距亦是最大，同樣高出32%。以具體屋苑為例，港島西區翰林峰平均呎租85.3元，較俊威閣62.5元高出36%；上環尚瓏82.2元較帝后華庭60.3元高36%；紅磡必嘉坊68.6元，更較翔龍灣46.1元大幅高出49%。