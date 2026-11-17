威信大廈於1983年落成，地盤面積約6,603方呎，現有建築面積約98,016方呎。根據《建築物（規劃）規例》，物業最高可建樓面面積約99,045方呎，現有樓面已接近最高可建規模，土地效益充分發揮。大廈樓高21層，地庫、地下低層及地下上層為零售樓面，每層面積介乎5,938至6,362方呎；其餘樓層主要作寫字樓用途，每層面積介乎2,485至6,276方呎，可配合不同行業及規模租戶的營運需要。

仲量聯行獲業主委任為獨家代理，以公開招標形式出售位於中環雲咸街19至27號的威信大廈，物業位處中環傳統商業核心地段，為區內極罕有全幢業權放售的商業物業，具備穩定租金收入及中長線資產提升潛力；截標日期為2027年1月19日中午12時正。市場人士估計，物業市值約9.5億元。

物業位於雲咸街與雪廠街一帶，處於中環商業、餐飲及娛樂活動交匯點。大廈周邊匯聚商廈、金融機構及專業服務公司，並毗鄰蘭桂坊、大館及荷李活道等地標及消閒熱點，兼具商務、人流及消費優勢。物業距離港鐵中環站僅數分鐘步程，亦鄰近多條巴士及小巴路線，交通網絡完善，便捷連接港九各區。

以「現狀」連現有租約及／或許可證形式出售

威信大廈將以「現狀」連現有租約及／或許可證形式出售。租戶涵蓋美容、保險、貿易及其他專業服務行業，為買家提供即時租金收入。根據中環分區計劃大綱草圖編號S/H4/17，該地段劃為「商業」用途，具備作辦公室、商舖、服務行業、娛樂場所、食肆及酒店等多元用途的潛力；加上項目坐擁完整業權，買家在未來發展或資產提升上擁有極高彈性。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，威信大廈對面為已被列為一級歷史建築的藝穗會(Fringe Club)，前臨香港聖公會聖保羅堂等低密度建築群，令大廈景觀開揚廣闊，可俯覧禮賓府。此外，近期政策方向有利鞏固香港作為領先國際金融中心，相關行業的擴充需求正為商廈租賃市場帶來新動力。隨著中環甲廈供應漸趨緊絀及租金看升，企業需求料將加速外溢，惠及威信大廈這類核心區優質大廈。威信大廈坐擁中環核心區位、完整業權及接近10萬方呎樓面，為投資者、企業用家及長線資產管理者提供高度靈活的持有、改造及重新定位空間。