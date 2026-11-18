本港金融及教育行業近年發展蓬勃，帶動相關企業升級擴張及業務整合需求，並成為目前本港寫字樓市場的最主要租戶及用家。有業主見市場對全層寫字樓需求高漲，趁勢放售旗下北角港運大廈中層全層寫字樓物業，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜。業主叫價約1.32億元，意向呎價僅約6,500元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事郭紅梅表示，是次獨家代理銷售項目位於北角英皇道510號港運大廈15樓全層，建築面積約20,290方呎，業主意向價約1.32億元，平均每方呎叫價約6,500元，將以交吉形式出售。