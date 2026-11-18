本港金融及教育行業近年發展蓬勃，帶動相關企業升級擴張及業務整合需求，並成為目前本港寫字樓市場的最主要租戶及用家。有業主見市場對全層寫字樓需求高漲，趁勢放售旗下北角港運大廈中層全層寫字樓物業，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜。業主叫價約1.32億元，意向呎價僅約6,500元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事郭紅梅表示，是次獨家代理銷售項目位於北角英皇道510號港運大廈15樓全層，建築面積約20,290方呎，業主意向價約1.32億元，平均每方呎叫價約6,500元，將以交吉形式出售。
郭紅梅稱，該項目景觀開揚，採光度充足，部分可眺望維港海景，並配備全套精美寫字樓裝修及實用間隔，新買家買入後即可自用或推出市場放租，節省裝修時間與成本。此外，港運大廈為北角區知名指標甲廈之一，全層單位在空間使用上更見靈活，加上逾2萬方呎超廣闊樓面，屬區內矜罕放售物業。適合金融、保險及教育等行業進駐作據點或集團總部，而由於位處北角黃金地段，與北角港鐵站相隔僅咫尺之遙，附近匯集巴士、小巴、的士、電車、渡輪等各式交通工具，前往全港各區均相當便利。亦相當適合作服務中心或資訊中心等。
郭紅梅分析，現時寫字樓價格回調吸引大批實力用家入市，當中教育行業最為積極，如香港恒生大學於過去一年內三度購入沙田新都廣場全層寫字樓自用，涉及3層全層共約5.7萬方呎樓面，累計斥資約2.95億元；另中環德輔道中71號永安集團大廈20樓全層新近亦獲同廈用家以約1.18億元增持，成交呎價約10,667元。至於商廈全層租務方面，據中原(工商舖)數據指出，本港寫字樓市場於2025年全年共錄得約983宗全層租務成交，相較2024年全年上升約7.4%，比2023年全年約877宗成交則增加約12.1%，反映寫字樓租賃市場對全層單位需求正逐年上揚。
業主現叫價相當克制
郭紅梅補充，隨著近年整體商廈價格大幅調整，該廈對上一宗全層易手個案，要追溯至2025年1月，其中低層兩相連樓層以成交呎價約7,400餘元沽出，較該廈高峰期時呎價近2萬元，回逾六成。郭紅梅認為，參考該廈最新成交，業主現時在叫價上已經相當克制，加上附有全套寫字樓裝修的大樓面海景全層物業屬市場罕有放盤，預料是次放售項目在多重優勢下，將會吸引實力用家及投資者垂青。