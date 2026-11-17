由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城新盤海瑅灣II，昨日（16日）加推第3號價單，涉129伙一至兩房，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價約614.38萬至868.53萬元，折實呎價約15,562至18,479元，將於本周五（20日）展開推售。

是次加推的第3號價單入場單位為第5B座50樓F室，實用面積347方呎，一房間隔，折實價614.38萬元，折實呎價17,705元。

隨著海瑅灣正逐步邁向現樓階段，6號幹線亦即將於12月6日正式通車，對此發展商乘勢推出「六號幹線．12分鐘直通油麻地」全新置業優惠，選用建築期付款方法的買家可享額外1%售價折扣優惠。