市區單幢新盤積極出擊！佳明集團(1271)旗下北角「明翹峯」提供46伙，早前已上載售樓說明書，最快本周開放示範單位，短期內公布首份銷售安排，首批擬以招標形式推售，定價參考近期同區及天后一帶沽清項目。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期僅約7個月，屬港島罕有短樓花項目，買家可短期收樓入伙。
佳明集團營業及市務總監馮倩平稱，「明翹峯」採一梯兩伙設計，全屬兩房戶，實用面積383或388方呎，自上周五公布樓書後接獲大量本地及家庭客查詢。項目位處北角堡壘街與建華街半山地段，高層戶更可遠眺維港。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本港租務市場持續暢旺，其中港島租金指數最新報136.30點，按月急升1.82%。隨著政府持續吸納外來專才及增加非本地學生配額，帶動租金持續向上。他料項目落成後租金回報率可達4厘或以上，相信買家中佔一半以上為投資者。
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西營盤嘉榕莊設62伙
嘉華國際(173)旗下西營盤醫院道7號住宅項目命名「嘉榕莊」(BANYAN GROVE RESIDENCES)，嘉華國際業務發展總經理(香港地產)周光耀指，項目提供62伙，戶型涵蓋一房至三房，將按市況決定銷售部署，爭取今年內推售，價錢參考港島核心區及豪宅成交價。
嘉華國際銷售及市場研究經理(香港地產)陳嘉豪說，「嘉榕莊」頂層更設2伙複式戶，部分高層戶可俯瞰維港煙花海景，項目預計關鍵日期為明年6月30日。