市區單幢新盤積極出擊！佳明集團(1271)旗下北角「明翹峯」提供46伙，早前已上載售樓說明書，最快本周開放示範單位，短期內公布首份銷售安排，首批擬以招標形式推售，定價參考近期同區及天后一帶沽清項目。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期僅約7個月，屬港島罕有短樓花項目，買家可短期收樓入伙。

佳明集團營業及市務總監馮倩平稱，「明翹峯」採一梯兩伙設計，全屬兩房戶，實用面積383或388方呎，自上周五公布樓書後接獲大量本地及家庭客查詢。項目位處北角堡壘街與建華街半山地段，高層戶更可遠眺維港。