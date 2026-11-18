啟德效應帶動新蒲崗區投資氣氛，隨著周邊新住宅及商場相繼落戶，加上啟德體育園落成後，各大型賽事及商業效應吸引體育團體、共享辦公室、物流及迷你倉等不同行業進駐新蒲崗區工業大廈作辦公、倉儲及營運基地之用。另外，屯馬綫打通後令區內交通更添便利，帶動人流及消費力，令新蒲崗區內工廈租售價同步向好。大班餅店趁勢推出新蒲崗六合工業大廈一籃子物業共8個單位亦迅即先後獲市場承接，累計共套現約1.12億元。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，六合工業大廈為新蒲崗指標工廈之一，而大班餅店於早年購入多個單位作自用及長線收租，近期有意調整物業組合，故推售旗下多個全層及分層單位，並先後沽出多個單位，最先售出較大面積的單位，分別為9樓全層，建築面積約22,499方呎，以成交價約3,600萬元沽出，平均呎價約1,600元，以及10樓A至C室共半層樓面，建築面積約10,723方呎，同樣以呎價約1,600元易手，成交價約1,716萬元，而19樓B至C室，建築面積約6,690方呎，以約1,200萬元成交，呎價約1,794元。
周家儉稱，其後沽出的單位還包括6樓C室，建築面積約3,740平方呎，以約750萬元售出，呎價約2,005元，為是批成交中呎價最高的單位；後來沽售的6樓單位，呎價皆約1,800元，包括A至B室，建築面積約6,983方呎，平均呎價約1,800元，成交價約1,257萬元；6樓D至E室建築面積約7,680方呎，以約1,382萬元沽，折合呎價約1,800元；以及4樓C室建築面積約3,740方呎，以呎價約1,800元沽出，成交價約673萬元。最新近錄得的買賣成交則為3樓C室，建築面積約3,826方呎，以成交價約689萬元沽出，折合呎價約1,800元，為大班餅店在該廈最後一伙，意味著該公司旗下位於六合工業大廈的8伙已全數沽清，共套現約1.12億元。而據悉，部分樓層的新買家為維佳科技。
周家儉補充，六合工業大廈位於新蒲崗六合街8號，樓高23層，外觀整潔，在區內租務市場向來頗受歡迎，地下及一樓設有停車場及裝卸區，提供28個貨車車位及35個私家車車位，並配備貨台、2部載客升降機及8部載貨升降機。受惠大廈交通及周邊配套一應俱全，周邊食肆及民生設施亦多樣化，令不少用家及投資者都鍾情於此。物業鄰近新科技廣場、東傲、萬廸廣場、利嘉工業大廈及泰力工業中心等多幢工廈，形成協同效應；步程約10分鐘便可達鑽石山港鐵站，加上觀塘及屯馬線雙鐵匯聚，可快速往來港九新界，附近亦設有多條巴士及小巴路線，交通網絡四通八達。
周家儉分析，新蒲崗區工商廈林立，加上鄰近啟德體育園，周邊商業項目帶來人流，工廈長線升值潛力備受看好，區內工廈大多樓底較高， 且面積多元化，適合作食品加工及中央廚房、創科研發、電商物流倉儲及輕工業用途；因此整體租務穩定，適合追求穩定回報及看好東九龍轉型的長線投資者入市。