啟德效應帶動新蒲崗區投資氣氛，隨著周邊新住宅及商場相繼落戶，加上啟德體育園落成後，各大型賽事及商業效應吸引體育團體、共享辦公室、物流及迷你倉等不同行業進駐新蒲崗區工業大廈作辦公、倉儲及營運基地之用。另外，屯馬綫打通後令區內交通更添便利，帶動人流及消費力，令新蒲崗區內工廈租售價同步向好。大班餅店趁勢推出新蒲崗六合工業大廈一籃子物業共8個單位亦迅即先後獲市場承接，累計共套現約1.12億元。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，六合工業大廈為新蒲崗指標工廈之一，而大班餅店於早年購入多個單位作自用及長線收租，近期有意調整物業組合，故推售旗下多個全層及分層單位，並先後沽出多個單位，最先售出較大面積的單位，分別為9樓全層，建築面積約22,499方呎，以成交價約3,600萬元沽出，平均呎價約1,600元，以及10樓A至C室共半層樓面，建築面積約10,723方呎，同樣以呎價約1,600元易手，成交價約1,716萬元，而19樓B至C室，建築面積約6,690方呎，以約1,200萬元成交，呎價約1,794元。