利嘉閣地產總裁廖偉強稱，「明翹峯」鄰近太古坊及港島傳統商業核心區，適合區內上班族、專業人士及分支家庭。項目兼具自住及投資價值，港島東住宅供應向來有限，加上區內租住需求一向穩定，預料可吸引大批長線投資者及家庭客入市。

佳明集團（01271）旗下位於北角半山的新盤「明翹峯」位置優越，住戶步行可達港鐵北角站且具極短樓花期備受市場矚目。為配合項目推售，利嘉閣地產連同利嘉閣按揭代理為利嘉閣客戶呈獻「明置之選」H按高回贈計劃，助買家靈活安排置業資金。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，為貼合不同買家的資金安排及供款需要，利嘉閣按揭代理特意為該盤買家傾力呈獻「明置之選」H按高回贈計劃。

該計劃全期按息低至H+1.30%，封頂利率低至3.25%（上限 P-2%，以 P=5.25% 計算），並提供特高現金回贈。計劃更附送高息存款戶口（Mortgage-Link），可將備用資金存入戶口，享有與按揭利率相同的特高存息，以此抵銷按揭利息開支，極適合希望對抗加息風險及獲取資金彈性的買家。

「明翹峯」全盤提供46伙兩房單位，採用一梯兩伙的低密度設計，當中包括44伙標準兩房單位，實用面積383或388平方呎，另有2伙為連天台特色戶。項目預計關鍵日期為2027年6月30日。