國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)及世邦魏理仕獲業主委託為聯合獨家代理，出售香港中環皇后大道中9號地下G06至G09、閣樓M06至M08及地庫B01商舖。物業總建築面積約13,372方呎，將以現狀連現有租約形式出售。據悉，物業意向價約5.6億元。
物業地下G06至G09商舖樓底高度約5.4米，空間感開闊，配合多層布局，可滿足產品展示、顧客接待及零售營運等不同需要。項目面向德輔道中及雪廠街，門面分別闊約20呎及70呎，雙向臨街設計提供矚目的品牌展示空間。物業主要部分現由國際奢侈品牌Giorgio Armani承租，進一步突顯其高端零售定位。
物業坐落中環核心商業及奢華購物區，毗鄰香港置地以置地廣塲為核心的優質物業組合，周邊國際品牌旗艦店、甲級商廈及文華東方酒店匯聚。鄰近的「明日中環」計劃由香港置地與旗下租戶合共投資逾10億美元，透過打造多層式品牌之家旗艦店及引入高端餐飲、藝術與生活品味體驗，進一步提升商圈吸引力，突顯物業的長遠持有價值。區內行人天橋網絡方便往來國際金融中心、香港站及機場快綫，加上The Henderson及長江中心二期等商業地標，為區內商務與消費活動注入新動力。
第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，中環核心地段的優質街舖，向來多由大型財團及老牌家族長期持有，公開放售機會有限。是次物業毗鄰香港置地核心物業組合，兼具國際品牌租戶、雙向臨街門面及多層零售空間，提供難以複製的地段與展示條件。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵稱，物業置身中環奢華零售版圖核心，與置地廣塲及周邊國際品牌形成鮮明的地段協同效應。配合區內持續的商業及零售升級，物業為有意持有香港核心商業資產的買家，提供兼具代表性與長遠策略價值的選擇。