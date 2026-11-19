中環皇后大道中9號地下G06至G09、閣樓M06至M08及地庫B01商舖，物業總建築面積約13,372方呎，將以現狀連現有租約形式出售。(代理提供)

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)及世邦魏理仕獲業主委託為聯合獨家代理，出售香港中環皇后大道中9號地下G06至G09、閣樓M06至M08及地庫B01商舖。物業總建築面積約13,372方呎，將以現狀連現有租約形式出售。據悉，物業意向價約5.6億元。

物業地下G06至G09商舖樓底高度約5.4米，空間感開闊，配合多層布局，可滿足產品展示、顧客接待及零售營運等不同需要。項目面向德輔道中及雪廠街，門面分別闊約20呎及70呎，雙向臨街設計提供矚目的品牌展示空間。物業主要部分現由國際奢侈品牌Giorgio Armani承租，進一步突顯其高端零售定位。