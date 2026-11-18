近日備受市場關注的大東山爛頭營3號屋今日(18日)開價38萬元推出拍賣，最終成功以288萬元拍出，搶貴250萬元或約6.6倍。據悉，該石屋最早由一名傳教士早於1965年以5,000元買入，其後於1977年以「原價」轉讓予香港電影導演翁維銓，按最新成交價計算，石屋於49年間帳面大幅升值287.5萬元或575倍。

承價合共 50 口拍出

是次成交物業為大嶼山地段編號18號大東山爛頭營一幅面積約2,500方呎屋地，以及建於其上約250方呎的3號石屋。屋地持有地契，石屋亦有入則。物業今日下午3點於忠誠拍賣行推拍，開價38萬元。消息指，是次拍賣吸引逾50組人士到場競拍，每口叫價約5萬元，期間承價合共50口，約10分鐘以288萬元拍出，較開價搶貴250萬元或約6.6倍。