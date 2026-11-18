近日備受市場關注的大東山爛頭營3號屋今日(18日)開價38萬元推出拍賣，最終成功以288萬元拍出，搶貴250萬元或約6.6倍。據悉，該石屋最早由一名傳教士早於1965年以5,000元買入，其後於1977年以「原價」轉讓予香港電影導演翁維銓，按最新成交價計算，石屋於49年間帳面大幅升值287.5萬元或575倍。
承價合共50口拍出
是次成交物業為大嶼山地段編號18號大東山爛頭營一幅面積約2,500方呎屋地，以及建於其上約250方呎的3號石屋。屋地持有地契，石屋亦有入則。物業今日下午3點於忠誠拍賣行推拍，開價38萬元。消息指，是次拍賣吸引逾50組人士到場競拍，每口叫價約5萬元，期間承價合共50口，約10分鐘以288萬元拍出，較開價搶貴250萬元或約6.6倍。
大東山爛頭營石屋群共有22間 具百年歷史
大東山爛頭營石屋群共有22間，1925年至1934年興建，迄今已約有100年歷史，早期為外籍傳教士的避暑營地，而是次拍賣的3號屋為面積最細石屋。爛頭營早年由教會所擁有，於50至80年代傳教士會上山居住和退修，後來業權經過不同年代的轉手，目前有部分屬教會擁有，其餘為私人物業。然而物業並無水電供應，使用者可自行收集雨水作日常用途，飲用水則須自行攜帶上山，由山腳步行前往石屋約需1.5小時，室內有飯桌、椅子及層架等生活用品。
據悉，是次拍賣的石屋原先由香港電影導演翁維銓所持有，他首部執導的長片《行規》亦曾在該處取景。他早於1977年向一名傳教士以約5,000元承接，其後該石屋曾以每年1元的「象徵式」租金出租予外籍導遊Kurd，惟因年紀大而遷離，石屋於49年間大幅升值287.5萬元或575倍。