由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山「富豪．山峯」自開售以來一直備受市場追捧，銷情持續，項目今年暫錄20宗成交，當中9宗成交由中原地產促成，屢獲發展商讚揚，更獲確認為樓盤銷售至今總冠軍。近日旺市持續，為配合樓盤銷售部署，中原地產特別為買家提供專屬置業優惠，由即日起至2026年12月31日期間，凡經中原購入「富豪‧山峯」一手單位的首5名買家，可獲贈16萬元「雙人聖誕北歐之旅」，總值80萬元，優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入11月份，樓市交投氣氛持續向好，發展商紛紛把握時機推盤，一手市場銷情熾熱，本月一手成交宗數暫錄近700宗，料全月可錄超過2,000宗，同時亦帶旺整體二手交投。反映二手樓價之中原城市指數CCL本年已暫錄約10%升幅，樓價向升，買家入市信心增加，隨著換樓鏈帶動，以及人才持續湧入，旺市更漫延至大單位及豪宅市場，大型單位CCL於同期錄近11%升幅，優於大市，反映優質物業更具保值及升值潛力。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉指出，跟據中原大數據顯示，今年首三季2,000萬元以上一手成交達約1,543宗，較去年同期錄約937宗大幅上升約65%，反映樓價上揚之同時整體高價住宅交投愈趨暢旺。「富豪．山峯」位置優越，對追求生活質素之用家及投資者均相當吸引，市況持續向好料進一步帶動交投，中原定必將全力配合發展商的推售節奏，再創銷售高峰。

「富豪．山峯」位於九肚山麗坪路23號，設7座住宅大樓及24間洋房，提供160伙，實用面積由1,554至4,960方呎。