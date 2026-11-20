利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場面對新盤的持續競爭，且經歷連續多周在相對低位徘徊後，部分業主終於面對現實並開始擴大議價空間，成功吸引早前積聚的觀望購買力入市承接，令指標屋苑成交量稍有突破，打破近期交投悶局。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9至15日)共錄68宗買賣個案，較前周(2至8日)的61宗增加11%，創自9月底以來的近七周新高。

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增加，新界區則按周減少，其中港島區8個指標屋苑上周共錄13宗買賣，較前周的5宗大增1.6倍，其中海怡半島成交量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；太古城及杏花邨各錄4宗及2宗交投，按周增幅分別達1倍。