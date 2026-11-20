利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場面對新盤的持續競爭，且經歷連續多周在相對低位徘徊後，部分業主終於面對現實並開始擴大議價空間，成功吸引早前積聚的觀望購買力入市承接，令指標屋苑成交量稍有突破，打破近期交投悶局。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9至15日)共錄68宗買賣個案，較前周(2至8日)的61宗增加11%，創自9月底以來的近七周新高。
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增加，新界區則按周減少，其中港島區8個指標屋苑上周共錄13宗買賣，較前周的5宗大增1.6倍，其中海怡半島成交量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；太古城及杏花邨各錄4宗及2宗交投，按周增幅分別達1倍。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄26宗交投，較前周的24宗增加8%，其中黃埔花園交投量由前周的1宗，急增2倍至上周的3宗。海濱南岸、淘大花園、將軍澳中心及維景灣畔各自錄得2宗買賣，分別按周增加1倍；美孚新邨上周連錄9宗成交，較前周的5宗增加80%。
零成交屋苑按周減少5%
至於新界區21個指標屋苑上周共錄29宗買賣，較前周的32宗減少9%，其中沙田第一城交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗；YOHO Town及映灣園分別錄得2宗成交，各自按周減少50%；名城及愉景新城交投量亦按周減少50%，期內分別錄得1宗買賣。
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，較前周的19個減少5%，當中港島區及九龍區各佔2個及10個屋苑，新界區則佔6個(詳見表一)。
陳海潮：二手業主需保持務實心態
陳海潮指出，隨著發展商剛完成一輪密集推盤，短期內市場上全新大型新盤的推售出現短暫空窗期，部分未能抽中新盤的向隅客及觀望已久的買家，開始將目光重新投向二手市場「尋寶」。他預期，只要二手業主能保持務實心態，維持一定具吸引力的議價幅度，避免反價窒礙入市意欲，在購買力持續回流的帶動下，未來一至兩周的50指標屋苑的成交量可望維持相若水平，後市走勢亦將趨向穩中向好。