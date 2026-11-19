越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」第2期「擎海II」今日(19日)公布首張價單，涉及128伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價由395.01萬元起，折實呎價由13,499元起，折實平均呎價14,611元。
資料顯示，項目第1期「擎海I」於今年9月份首推128伙，當時折實售價由375.94萬元起，折實平均呎價13,988元，可見今期折實平均呎價較第1期高約4.5%。不過發展商表示，撇除樓層、景觀等因素，較第1期「擎海I」實際輕微提價約1%。
越秀地產(香港)總經理李嘎表示，「擎海II」首張價單涵蓋81伙一房及47伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價介乎13,499元至16,182元。
示範單位即日起對外開放 周六收票
李嘎形容首張價單定價繼續是「誠意共贏價」，認為單位定價克制。項目設有2個示範單位，即日起開放予公眾參觀，本周六(21日)開始接受認購登記，最快下周推售。
兩房最平「6球有找」
越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰指，「擎海II」首張價單共設4種付款方法，包括「90天現金優惠付款計劃」、「180天現金優惠付款計劃」、「300 天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃」。
鍾顯騰續指，「擎海II」首張價單入場單位為第2座5樓E室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。兩房入場單位為第2座5樓C室，實用面積429方呎，折實售價595.01萬元，折實呎價13,870元。
至於最低折實呎價單位為第2座3樓G室，實用面積323方呎，屬一房間隔，折實售價436.01萬元，折實呎價13,499元。
「擎海II」提供617伙，單位實用面積介乎242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年12月30日。