越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」第2期「擎海II」今日(19日)公布首張價單，涉及128伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價由395.01萬元起，折實呎價由13,499元起，折實平均呎價14,611元。

資料顯示，項目第1期「擎海I」於今年9月份首推128伙，當時折實售價由375.94萬元起，折實平均呎價13,988元，可見今期折實平均呎價較第1期高約4.5%。不過發展商表示，撇除樓層、景觀等因素，較第1期「擎海I」實際輕微提價約1%。

越秀地產(香港)總經理李嘎表示，「擎海II」首張價單涵蓋81伙一房及47伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價介乎13,499元至16,182元。