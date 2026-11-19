陳永傑指，區內租務交投穩健，平均實用呎租普遍45元至55元，料「擎海II」租金回報可逾4厘。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，承接第1期「擎海I」旺勢，「擎海II」首張價單折實平均呎價與上一期相若，價格保持九龍市區一手近10年新低，亦比同區二手有約10%折讓，料會再次掀起認購熱潮，尤其是項目第1期向隅客，相信首張價單單位可順利沽清，上期向隅客佔比一半。

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」第2期「擎海II」今日(19日)公布首張價單，涉及128伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價由395.01萬元起，折實呎價由13,499元起，折實平均呎價14,611元。

陳永傑指，東九龍近年急速變天，油塘已變身成臨海住宅新貴，「擎海II」坐擁維港及鯉魚門海峽景致之餘，亦有鐵路概念，港鐵油塘站連接觀塘綫及將軍澳綫，對上班族極具吸引力，加上中九龍繞道下月全線通車，大大提升區內的空氣質素及行車順暢度。而東九龍智慧綠色集體運輸系統預計2033年通車，鐵路網絡進一步升級，屆時油塘將躍升為三綫交匯樞紐，投資價值不言而喻。區內租務交投穩健，平均實用呎租普遍45元至55元，料「擎海II」租金回報可逾4厘。他稱，本月一手成交暫錄680宗，料全月可達1,500宗。

「擎海II」首張價單涵蓋81伙一房及47伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價介乎13,499元至16,182元。入場單位為第2座5樓E室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。

兩房入場單位為第2座5樓C室，實用面積429方呎，折實售價595.01萬元，折實呎價13,870元。至於最低折實呎價單位為第2座3樓G室，實用面積323方呎，屬一房間隔，折實售價436.01萬元，折實呎價13,499元。

「擎海II」提供617伙，單位實用面積介乎242至721方呎，戶型涵蓋一房至三房。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年12月30日。