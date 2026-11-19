市區重建局(市建局)旗下土瓜灣道/榮光街發展計劃(項目)於上周三(11日)截標，合共接獲3份標書，市建局今日(19日)宣布，由信和置業(083)夥鷹君集團(041)組成的財團以26.88億元中標，以項目可建總樓面約530,396方呎計算，每方呎樓面地價約5,068元。市建局發言人指，幾間主要發展商均有參與是次投標，入標數量與出價均在預期之內，最終中標價亦相當貼近市價。

信置主席黃永光表示，是次成功投得項目，充分體現集團對香港長遠前景的信心，支持城市持續發展。項目坐落「東維港灣區」核心地段，為Victoria Cove Central(VCC)中最近港鐵土瓜灣站之項目。集團非常高興與鷹君合作投得這幅優質九龍市區用地。這是集團一年內投得的第5幅土地，包括重中之重，位於北部都會區的洪水橋／厦村新發展區的首個「片區開發」項目，彰顯集團對香港長遠發展的承諾。