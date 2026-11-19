市區重建局(市建局)旗下土瓜灣道/榮光街發展計劃(項目)於上周三(11日)截標，合共接獲3份標書，市建局今日(19日)宣布，由信和置業(083)夥鷹君集團(041)組成的財團以26.88億元中標，以項目可建總樓面約530,396方呎計算，每方呎樓面地價約5,068元。市建局發言人指，幾間主要發展商均有參與是次投標，入標數量與出價均在預期之內，最終中標價亦相當貼近市價。
信置主席黃永光表示，是次成功投得項目，充分體現集團對香港長遠前景的信心，支持城市持續發展。項目坐落「東維港灣區」核心地段，為Victoria Cove Central(VCC)中最近港鐵土瓜灣站之項目。集團非常高興與鷹君合作投得這幅優質九龍市區用地。這是集團一年內投得的第5幅土地，包括重中之重，位於北部都會區的洪水橋／厦村新發展區的首個「片區開發」項目，彰顯集團對香港長遠發展的承諾。
黃永光指，特區政府推展首個5年規劃，積極對接國家發展藍圖，香港邁進發展新篇章。集團歡迎中央政府倡議成立「世界灣區經濟合作聯盟」，深化與其他世界級灣區的交流合作。香港作為內港澳大灣區一員，這項高瞻遠矚的倡議將增添新動力；集團對國家及香港的發展充滿信心。
信和置業執行董事田兆源稱，項目坐落「東維港灣區」核心地段，盡享啟德世界頂級的文化、體育及休閒配套。是次為集團第二度投得土瓜灣「小區發展」項目，集團於同區的「瑅海」近期推售反應理想，反映區內優質住宅深受用家垂青。是次再度參與區內發展，有助進一步發揮集團的經驗及協同效應，打造優質住宅項目。項目可建總樓面約53萬方呎，包括約9萬方呎商場，以及兩幢住宅大樓，提供約900個住宅單位，日後更將設行人天橋全天候無縫連接港鐵土瓜灣站。
市建局行政總監蔡宏興感謝參與投標的發展商及財團，土瓜灣道項目將與另外7個正在施工的重建項目產生協同效應，配合市建局提出的「海—岸—陸」整體規劃方針，營造更具活力的社區，響應構建「東維港灣區」的願景。這次入標的其中3間發展商，均有參與發展VCC或毗鄰項目，證明對VCC整全規劃的長遠價值予以充分肯定。市建局預計項目於2032年落成，盡早實現各項規劃裨益，造福社群。
土瓜灣道項目入標財團另有長江實業集團(1113)及中國海外發展(688)，地盤面積約58,933方呎，可建總樓面約53萬方呎，預計可提供約900個單位。市場對項目估值介乎34.5億至46億元，即每方呎約6,500至8,670元。中標發展商若將來採用「組裝合成」建築法，可獲額外豁免約39,828方呎樓面，單位數目可增至約1,050伙。