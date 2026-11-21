利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度緩慢，根據屋宇署周四（19日）發表的最新數據，2026年9月份全港共有2個私人住宅項目，合共94伙動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，較今年8月份的8伙增加10.75倍。至於今年首三季累積私宅動工量共2,770伙，較去年同期的8,586伙減少68%，創三十一年同期新低。其中9月份動工項目為灣仔交加街2至8號(88伙)及山頂施勳道29號(6伙)。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署周四最新發表的資料月報顯示，2026年9月份全港共有5個項目，合共655個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，較8月份的887個減少26%。至於今年首三季累計共9,642伙私宅落成，較去年同期的13,355伙減少28%，為十一年同期最少。