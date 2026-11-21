利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度緩慢，根據屋宇署周四（19日）發表的最新數據，2026年9月份全港共有2個私人住宅項目，合共94伙動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，較今年8月份的8伙增加10.75倍。至於今年首三季累積私宅動工量共2,770伙，較去年同期的8,586伙減少68%，創三十一年同期新低。其中9月份動工項目為灣仔交加街2至8號(88伙)及山頂施勳道29號(6伙)。
此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署周四最新發表的資料月報顯示，2026年9月份全港共有5個項目，合共655個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，較8月份的887個減少26%。至於今年首三季累計共9,642伙私宅落成，較去年同期的13,355伙減少28%，為十一年同期最少。
根據資料顯示，9月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模較大的是紅磡「映匯」，涉及263伙。至於西半山「the MVP」 (117伙)、大角咀槐樹街9號(63伙)、油麻地廟街18號及熙龍里18號(48伙)亦於期內竣工(詳見表二)。
按地區劃分，今年首三季新界區共有10個項目、合共5,810個單位落成，佔整體比例近60.3%；港島區共有16個項目落成，涉及單位總數1,996伙，佔同期整體私宅落成量約20.7%；九龍區則共有19個項目落成，涉及1,836伙，佔整體私宅落成量約19.0%。
估計今年落成量近1.6萬伙水平
陳海潮指出，今年首三季私宅落成量達差估署預測全年16,975伙約56.8%，預料年內尚有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括大埔「Sierra Sea」2B期(775伙)、荃灣「形瑨」(462伙)及北角「皇都」(388伙)等，加上其他中小型項目，估計今年落成量近1.6萬伙水平。