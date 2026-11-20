近年國產汽車品牌強勢崛起，在國家政策的推動與支持下，憑藉完善的供應鏈及價格優勢，積極打進國際汽車市場。而香港作為重要的出口樞紐，獲不少內地車企視為與國際接軌的橋樑，並積極進駐本港市場以開拓海外業務。隨著國產電動車品牌持續攻港，市場殷切尋求適合用作汽車陳列室的優質舖位，有業主洞察到市場需求，趁勢推出旗下九龍灣億京中心單邊巨舖迎市，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責租售事宜，該舖位意向價約6,380萬元，月租則約28萬元。

顏永雄稱，該舖位為大單邊舖位，擁有約100呎超闊門面及約5.8米特高樓底，配合逾6,000平方呎大樓面，相當適合用作汽車陳列室及名車展銷廳。事實上，該舖過去一直獲汽車品牌租用作陳列室，租務穩定；若按照月租約28萬元計算，新買家估計可享逾5厘租金回報。

顏永雄續稱，該舖位鄰近九龍灣國際展貿中心舊址，而根據發展商的最新重建方案，九龍灣國際展貿中心舊址日後將重建為4幢住宅、1幢商廈及1幢混合大樓，預計提供1,470個住宅單位、720間酒店房及其他商業樓面，相信項目落成後將大幅帶動人流，為物業後續的升值潛力提供長遠支撐。此外，該區向來是汽車陳列室集中地，匯聚各大知名汽車品牌，相信亦能產生協同效應，帶動人流及租務需求更添穩定。

顏永雄分析，該區過往較少同類型巨舖錄得買賣成交。翻查記錄，最近一宗成交要追溯至2024年8月，涉及九龍灣第一集團中心地下01號舖，面積約2,760平方呎，以約3,500萬元易手，折合呎價約12,681元，而該舖位現時由國產電動車品牌租用作陳列室。顏永雄認為，是次租售物業具有大樓面及大單邊的雙重優勢，加上附近有大型新項目正在興建，升值潛力不俗。