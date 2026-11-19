二手交投氣氛向好，銀行把握時機加快出售銀主盤。市場消息指，有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，其或相關人士持有的大圍瑞峰花園一籃子物業新近遭銀主沒收，包括2個住宅單位連3個車位，合共叫價3,255萬元推出市場放售。

據代理消息指，上述放售物業包括瑞峰花園一個連天台特色戶，實用面積約1,385方呎，連車位叫價1,627.5萬元，呎價約11,751元，較2010年購入價1,068萬元，帳面高逾559萬元或約52.3%。

另一伙為同屋苑低層A室，實用面積約1,592方呎，連車位叫價1,522.5萬元，意向呎價約9,563元，較2010年買入價1,000萬元，帳面高逾522萬元或約52.3%。