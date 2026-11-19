二手交投氣氛向好，銀行把握時機加快出售銀主盤。市場消息指，有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，其或相關人士持有的大圍瑞峰花園一籃子物業新近遭銀主沒收，包括2個住宅單位連3個車位，合共叫價3,255萬元推出市場放售。
據代理消息指，上述放售物業包括瑞峰花園一個連天台特色戶，實用面積約1,385方呎，連車位叫價1,627.5萬元，呎價約11,751元，較2010年購入價1,068萬元，帳面高逾559萬元或約52.3%。
另一伙為同屋苑低層A室，實用面積約1,592方呎，連車位叫價1,522.5萬元，意向呎價約9,563元，較2010年買入價1,000萬元，帳面高逾522萬元或約52.3%。
車位叫價較買入價低58%
至於另一個車位叫價105萬元，較2018年買入價250萬元，則低145萬元或約58%。
翻查資料，有「蟲草大王」之稱的陳恩德曾經破產，其後成功翻身創辦保健食品公司御藥堂，之後成為仍志集團(8079)主席，主攻「寵物藥妝」市場，並曾在全港擁有逾百個銷售點。不過在去年9月「仍志」突然宣布，陳恩德因私人理由辭任執行董事及主席。據傳媒報道指，陳恩德失去上市公司主席之位，與其抵押的股權被人強制出售有關，使其失去大股東身份。另傳他疑似債務纏身，生意業務急速下滑，更長期拖糧兼拖數，過去一年有大批員工及債主入稟法院向他追數，涉及金額達數千萬元。
曾與李佳芯傳緋聞
「蟲草大王」曾於藝人李佳芯(Ali)傳緋聞，更因李佳芯而一度抽起從TVB所投放的千萬元廣告。2022年時，陳恩德出席活動時向記者說，因為TVB部分不合理要求，令李佳芯缺席廣告宣傳活動，揚言抽起廣告，「Cut咗唔使Ali出席，呢個係TVB問題！已經出晒信，亦抽起所有TVB廣告，我每年千萬計嘅客戶而換得咁樣待遇，佢哋簡直侮辱緊我！」當時有傳媒拍到李佳芯及陳恩德出入酒店照片，聲稱兩人密會兩小時，其後李佳芯卻向傳媒表示，他們只是生意上拍檔。