越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」第2期「擎海II」設有1個經改動連裝修家具及1個交樓標準示範單位，以第2座28樓C室為藍本搭建，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積429方呎，層與層之間高度約3.15米。 單位整體間隔方正實用，配備LOCKLY智能門鎖，提供密碼、3D指紋及RFID拍卡等多種解鎖方式，更設有專利防偷窺電子按鍵技術，全面提升私隱度與保安性能。 經改動示範單位以「海洋水上運動」為設計主題，圍繞熱愛水上活動的年輕夫婦構思，將海洋的自由氣息與滑浪運動的活力融入家居。透過鮮明而協調的色彩搭配、溫潤的物料質感，以及呼應戶主興趣的裝飾細節，塑造兼具時尚感與舒適度的生活空間，讓二人從繁忙日常回到家中，亦能延續親近海洋的輕鬆心情。

客飯廳以藍色與橙黃色交織出明亮活潑的視覺效果，藍色與澄澈海水相互共鳴，橙黃色則注入如陽光般的暖意，為日常起居帶來朝氣。牆面配以滑浪主題照片，將浪花奔騰與水上活動的動感融入室內空間，既成為客廳的視覺焦點，亦展現住戶的生活喜好，打造出兼具獨特個性與閒適氣氛的相聚空間。 開放式廚房與客飯廳相連，配襯磚紅色及深黃色餐椅，為二人用餐區注入斑斕色彩，同時將烹調、用餐與休閒場景完美串連。 主人睡房與書房採用相連布局

主人睡房與書房採用相連布局，貫通視線與活動路線，在視覺上進一步延伸室內的空間感，同時讓休息、閱讀及工作之間的場景轉換更為順暢自然。牆身選用溫潤的木質感物料，以自然紋理與柔和色澤平衡藍橙配色的鮮明活力，為私人休憩空間增添沉靜放鬆的氛圍。書房內精心陳列滑浪運動的專業裝備與主題擺設，將住戶對海洋的熱愛化為家居布置的一部分。 浴室牆面使用水磨石及雲石 浴室延續全屋輕鬆時尚的活力格調，透過色彩別具特色的衛浴設施，為日常生活習慣增添儀式感。牆面巧用水磨石及雲石的自然紋理變化，豐富空間的視覺層次與物料質感。不同色彩與材質互相映襯，營造年輕而富藝術氣息的私人空間，完美呼應整體家居愜意而優雅的生活風格。

⇊ 擎海 II第2 座 28 樓 C 室經改動示範單位 ⇊

客飯廳長度近 6 米 至於交樓標準示範單位，單位整體間隔方正，配合無玄關布局，讓室內空間感更見開揚，兼顧日常起居的舒適度與實用性。客飯廳長度近6米，布局分明，方便住戶靈活劃分用餐區及休閒起居區域。大門入口位置預留空間擺放鞋櫃或玄關櫃，貼心滿足日常收納需要，出入動線流暢自然。露台採用趟門及三合一設計，將戶外自然光引入室內，進一步提升客飯廳的明亮度與空間感。 開放式廚房與客飯廳相連，配備德國高級品牌MIELE電磁爐、抽油煙機、微波爐及雪櫃，另設GAGGENAU洗衣乾衣機。廚櫃採用L形布局，搭配優質人造石材檯面及多款牆面收納配件，善用操作及儲物空間，兼顧美觀與實用性。

主人睡房布局方正實用，可輕鬆擺放雙人床、梳妝檯及衣櫃，方便住戶按個人生活習慣配置家具。房間特別設有落地玻璃大窗，讓自然光灑入室內，營造明亮、舒適的休憩環境。另一間睡房同樣採用方正間隔，擺放單人床後仍有充裕空間配置書檯及衣櫃，兼顧休息、工作閱讀與日常收納需要，落地玻璃大窗設計引入自然光線。 浴室以自然柔和的淺暖色系為主調，營造舒適放鬆的氛圍，並特設浴缸。人造石材檯面及洗手盆櫃特別採用圓角設計，以柔和線條減輕視覺壓迫感；鏡櫃內設LED燈及充足的儲物空間，方便分類收納個人護理用品；天花另配備內置式抽氣扇及PANASONIC浴室寶。

⇊ 擎海 II第2 座 28 樓 C 室交樓標準示範單位 ⇊