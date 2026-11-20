161級樓梯上的物業 催生創新商業模式 長崎房地產公司明生興產的代表尾上雅彥表示，曾接手一間上樓梯161級、樓齡逾50年的空置屋。由於無法駛入車輛或重型機械，拆卸只能靠工人徒手搬運資材，物業幾乎毫無投資價值。經過年半的苦思，他最終構思出「租住10年後無償轉讓產權」的破格方案。 該計劃的運作模式是先投入約200萬日圓(約9.86萬港元)進行最低限度翻新，然後以市價7至9折，約5萬日圓(約2,646港元)出租。租客住滿10年後，可免費獲贈物業業權，亦可選擇繼續交租居住。尾上考慮到年輕家庭約10年後子女升讀高中及大學，教育開支負擔沉重，屆時若能免去住屋開支，將大大減輕家長壓力。

在商業考量上，公司透過自家聘請的3名木匠員工負責低成本裝修，期望爭取約20%的投資回報率。他表示，預計首5年可收回買入及裝修成本，後5年的租金便成為公司純利。

擴展全國：宮城縣石卷市見證「三贏」 由於日本老年少子化問題嚴重，存在吉屋問題，目前這個吉屋活化模式正在全國擴展。宮城縣石卷市「牡鹿觀光」地產部部長久道雅史，更親自到長崎取經。他發現長崎只有兩成空置屋適用，但石卷市卻有高達三至四成空置屋具備潛力。2026年7月，石卷市推出3棟月租5至6萬日圓(約2,646至2,956港元)，免按金及禮金的物業，即日全數極速租出。現時宮城縣參與計劃的地產公司已由5間增至11間。 尾上表示，現時每年收到約30次來自全國同行及政府的取經要求，計劃已逐步擴展至九州的佐賀、熊本、大分、鹿兒島，以至滋賀、廣島及愛媛等地。久道雅史大讚此舉創造了「三贏」局面，不僅租客得資產、業主獲心理滿足、社區免除空置屋衍生的問題。