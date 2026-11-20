一手市場迎來焦點新盤應市，越秀地產(123)旗下油塘「擎海」第2期「擎海II」昨公布首張價單共128伙，以最高18%折扣優惠計算，折實價395.01萬元起，折實呎價13,499元起，折實平均呎價14,611元。發展商指，撇除樓層、景觀等因素，較第1期「擎海I」輕微提價約1%。 「擎海II」首張價單涵蓋81伙一房及47伙兩房，實用面積285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，折實價395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元。入場單位為第2座5樓E室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。兩房入場單位為第2座5樓C室，實用面積429方呎，折實售價595.01萬元，折實呎價13,870元。

至於最低折實呎價單位為第2座3樓G室，實用面積323方呎，屬一房間隔，折實售價436.01萬元，折實呎價13,499元。 示範單位已對外開放 周六起收票 資料顯示，第1期「擎海I」今年9月首推128伙，當時折實價375.94萬元起，折實平均呎價13,988元，可見今期折實平均呎價較第1期高約4.5%。越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目撇除樓層、景觀等因素，較「擎海I」輕微提價約1%。他形容第2期首張價單定價仍是「誠意共贏價」，認為定價克制。項目示範單位即日起對外開放，周六(21日)起收票，最快下周推售。

越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰指，「擎海II」設有兩個示範單位，分別為2座28樓C室經改動及無改動示範單位，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積429方呎，層與層之間高度約3.15米。

中原：呎價與1期相若 料掀起認購熱潮 中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑稱，「擎海II」首張價單折實平均呎價與上一期相若，價格保持九龍市區一手近10年新低，亦比同區二手有約10%折讓，料會再次掀起認購熱潮，尤其是第1期向隅客，相信首張價單單位可順利沽清，上期向隅客佔比一半。他續稱，區內租務交投穩健，平均實用呎租普遍45至55元，料「擎海II」租金回報可逾4厘。