世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於觀塘道370號創紀之城第三期13樓全層寫字樓，物業建築面積約8,140方呎，為九龍東核心商業區內罕有的甲級商廈全層供應。該廈近年的全層放售供應相當有限，現以連租約形式出售，或於現有租約屆滿後交吉出售，意向價約6,500萬元，折合每方呎約8,000元。
創紀之城第3期由新鴻基地產(016)發展，位處九龍東核心商業地段，屬區內具代表性的甲級商廈。大廈一樓大堂與創紀之城第2期相連，並設有有蓋行人天橋連接牛頭角港鐵站及附近交通交匯處，交通四通八達，盡享接近港鐵站上蓋物業的優越地利。
是次出售的13樓全層寫字樓樓面完整，間隔方正實用，可因應企業需要靈活配置接待區、開放式工作間、行政辦公室、會議室及員工設施，特別適合企業設立九龍東總部、整合分散部門，或趁市場調整把握機會由租轉買，提升企業資產配置效益。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事劉智珊表示，創紀之城第3期為觀塘區內極具認受性的甲級商廈之一，憑藉新鴻基地產的發展品牌、優質物業管理及完善樓宇規格，長期維持穩健的市場競爭力。值得留意的是，新鴻基地產近期公布優化牛頭角站周邊步行連接網絡方案，計劃於創紀之城一期增設約100米長的全天候室內通道，進一步串連創紀之城商業群、The Millennity及周邊大型商業設施，提升區內整體連通性及商業活力。作為創紀之城系列的重要組成部分，是次放售之創紀之城第三期全層單位，預期將受惠於區域持續升級及九龍東商業氛圍日益成熟所帶來的長遠優勢，兼具自用及長線投資價值。