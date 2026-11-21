創紀之城第3期由新地發展，位處九龍東核心商業地段，屬區內具代表性的甲級商廈。(世邦魏理仕提供)

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於觀塘道370號創紀之城第三期13樓全層寫字樓，物業建築面積約8,140方呎，為九龍東核心商業區內罕有的甲級商廈全層供應。該廈近年的全層放售供應相當有限，現以連租約形式出售，或於現有租約屆滿後交吉出售，意向價約6,500萬元，折合每方呎約8,000元。

創紀之城第3期由新鴻基地產(016)發展，位處九龍東核心商業地段，屬區內具代表性的甲級商廈。大廈一樓大堂與創紀之城第2期相連，並設有有蓋行人天橋連接牛頭角港鐵站及附近交通交匯處，交通四通八達，盡享接近港鐵站上蓋物業的優越地利。