二手樓價走勢仍受壓，中原城市領先指數CCL最新報157.56點，按周跌0.66%，指數創2026年5月底後25周，即近6個月低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，自9月中美國3年以來首次加息開始，以及多個一手新盤低價推售，二手持續受壓，CCL連跌6周共2.26%，平了上一次2024年6月到7月間連跌6周的紀錄。本周八大指數齊跌，為2025年2月中後91周、近2年以來首見，正式確認樓價調整，但並非轉勢大跌。
料年底前進一步下試155點
楊明儀表示，CCL已較今年8月中的162.16點高位回落2.84%，受到港股下挫，12月加息預期升溫等不利因素影響，料年底前指數進一步下試155點，即重返今年4月底時的水平，現僅相差2.56點或1.62%。
楊明儀稱，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.57%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升16.81%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升15.97%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.65%。
11月19日中美俄元首三方會談，油塘新盤「擎海II」公布首張價單128伙，港股失守23,000點關口，市建局土瓜灣道/榮光街項目以26.88億元批出，20日將軍澳新盤「海瑅灣II」價單銷售153伙，21日紅磡新盤「瑅海」價單銷售61伙，對本地二手樓價的影響將於2026年12月上旬公布的CCL才開始反映。
四區樓價全跌 新界東插2.58%
四區樓價全跌，新界東CCL_Mass報173.05點，按周瀉2.58%，跌幅是今年1月中後44周、約10個月以來最大，結束3周連升，指數為2026年10月中後約1個月低位。新界西CCL_Mass報144.07點，按周挫0.44%，連跌2周共2.11%，指數為2026年9月底後7周、近2個月低位。九龍CCL_Mass報156.08點，按周回落0.44%，連跌2周共0.84%，指數為2026年5月初後27周、逾6個月低位。港島CCL_Mass報156.47點，按周微跌0.07%，連跌6周共5.11%，指數為2026年4月中後30周、近7個月低位。
至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.44點，按周跌0.74%。CCL(中小型單位)報157.23點，按周跌0.71%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌6周，分別累跌2.74%及2.41%，指數同樣為2026年5月初後27周、逾6個月低位。CCL(大型單位)報159.23點，按周跌0.43%，指數為2026年7月底後16周、近4個月低位。
樓價年內升幅收窄至9.33%
樓價調整，2026年CCL升幅暫時收窄至9.33%，CCL Mass上揚9.13%，CCL(中小型單位)漲9.1%，CCL(大型單位)走高10.5%，港島飆11.64%，九龍升7.84%，新界東漲9.1%，新界西上揚8.54%。
今天(20日)公布的指數，根據2026年11月9日至15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2026年10月26日至11月1日簽臨時買賣合約，10月27日紅磡「瑅海」公布首張價單91伙，28日大角咀利奧坊第6期「逸里1號」公布首張價單50伙，29日美國聯儲局及本港大型銀行維持利率不變當周的市況。