二手樓價走勢仍受壓，中原城市領先指數CCL最新報157.56點，按周跌0.66%，指數創2026年5月底後25周，即近6個月低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，自9月中美國3年以來首次加息開始，以及多個一手新盤低價推售，二手持續受壓，CCL連跌6周共2.26%，平了上一次2024年6月到7月間連跌6周的紀錄。本周八大指數齊跌，為2025年2月中後91周、近2年以來首見，正式確認樓價調整，但並非轉勢大跌。

料年底前進一步下試155點

楊明儀表示，CCL已較今年8月中的162.16點高位回落2.84%，受到港股下挫，12月加息預期升溫等不利因素影響，料年底前指數進一步下試155點，即重返今年4月底時的水平，現僅相差2.56點或1.62%。