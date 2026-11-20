中原按揭董事總經理王美鳳表示，近月多家銀行推出按揭優惠並上調回贈，加上今年樓價及物業估值回升，吸引業主轉按賺取回贈或套現，帶動轉按申請量上升。今年6月至10月轉按登記量連升五個月，連續三個月逾千宗，遠高於過去兩年每月500多宗的低位，反映轉按市道已明顯回暖。

恒生10月市佔升1.9個百分點 排名升一級至第二

數據指出，今年10月份銀行轉按登記共錄1,437宗，按月升17.3%；首四位轉按市佔率合計達74.6%。滙豐銀行以356宗連續6個月衛冕首位，市佔率按月跌0.9個百分點至24.8%。恒生銀行轉按市佔率按月增1.9個百分點至19%(273宗)，排名升一級至第2；中銀香港市佔率按月跌2.7個百分點至16.4%(235宗)，退居第3；渣打銀行市佔率按月升0.5個百分點至14.4%(207宗)，位列第4。

今年首十個月轉按登記共錄8,170宗，按年升40.6%。滙豐銀行以1,885宗(市佔率23.1%)居首，登記量按年增72.6%；中銀香港以1,638宗(市佔率20%)排第2；恒生銀行以1,016宗(市佔率12.4%)，以1宗之差力壓渣打銀行的1,015宗(市佔率同為12.4%)，重返第3位，渣打則排第4。華僑銀行香港首十個月錄325宗，按年大增2.2倍為增幅最大，排名連升六級至第6位。