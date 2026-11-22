活動特別邀請著名攝影師兼曾曾擔任香港Canon專業攝影大使饒哈林(Harlim)親臨現場擔任導師，透過理論講解及實戰拍攝雙軌並行的教學模式，深入淺出分享專業攝影心得。Harlim曾為國際籃球巨星高比拜仁、日本當代藝術家奈良美智及影壇巨星張曼玉等知名人物拍攝作品，其作品亦廣獲國際時尚及藝術媒體刊載及採用。

由新世界發展(017)夥拍招商蛇口攜手舉辦的「全港首個PAVILIA北都攝影大賽 X AI創作大賽」現正接受報名，截止日期為12月18日。今個周末北都攝影工作坊於Canon Image Square圓滿舉行，邀請尊貴客戶NEW WORLD ELITE及NEW WORLD CLUB會員參與。

VIP 限定珍藏明信片 呈現北都發展新面貌

主辦方期望透過工作坊啟發更多攝影愛好者，以鏡頭記錄北部都會區的獨特魅力，並鼓勵參加者運用所學參與「全港首個PAVILIA北都攝影大賽X AI創作大賽」，發揮創意，展現北都之美。

為答謝參加者支持，工作坊更特別準備「VIP限定禮品」一套，由Harlim親自操刀拍攝的珍藏版明信片系列。明信片精選多個北部都會區標誌性景點及地標，包括有「港版輕井澤」之稱的流水響水塘、作為河畔社區發展重要脈絡的梧桐河、曾舉辦國際級賽事的粉嶺高爾夫球場，以及創下「世界第一」紀錄的粉嶺繞道(東段)及龍躍頭交匯處等，全方位呈現北都豐富的自然景觀與發展面貌。