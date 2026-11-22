樓市交投氣氛暢旺，中原地產指，十大屋苑本周末(21及22日)錄得9宗成交，按周增加6宗或12.5%。當中太古城、黃埔花園及沙田第一城均錄得2宗買賣，其次為海怡半島、麗港城及映灣園各錄1宗；康怡花園、美孚新邨、新都城及嘉湖山莊則「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市平穩向好，受惠於一手新盤接連採低開策略，市場亦多以用家主導，成功釋放積聚的購買力，帶動買家同步於一、二手市場兩邊尋寶 。
太古城三房無契樓780萬易手
中原地產太古城區副區域營業董事張光耀指，太古城本月暫錄9宗成交，周末錄得2宗買賣。最新成交為智星閣高層D室，實用面積502方呎，兩房間隔，成交價875萬元，呎價17,430元；另周六錄得東海閣低層A室無契樓成交，實用面積739方呎，採3房2廁間隔，成交價780萬，累減120萬元，實用呎價10,555元。
黃埔花園兩房730萬易主
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗，增幅1倍。單位為2期2座高層B室，實用面積466方呎，兩房間隔，以730萬元易手，呎價15,665元。
沙田第一城兩房5年蝕80萬
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本月累錄16宗成交，周末錄得2宗成交，包括23座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以480萬易手，呎價14,679元。原業主於2021年以560萬元購入單位，持貨約5年，賬面蝕80萬元或14.3%；另外，44座中高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，成交價450萬，呎價14,803元。原業主於2015年以404萬元購入單位，持貨約11年，現轉售賬面獲利46萬元，單位期內升值約11.4%。