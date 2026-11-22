樓市交投氣氛暢旺，中原地產指，十大屋苑本周末(21及22日)錄得9宗成交，按周增加6宗或12.5%。當中太古城、黃埔花園及沙田第一城均錄得2宗買賣，其次為海怡半島、麗港城及映灣園各錄1宗；康怡花園、美孚新邨、新都城及嘉湖山莊則「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市平穩向好，受惠於一手新盤接連採低開策略，市場亦多以用家主導，成功釋放積聚的購買力，帶動買家同步於一、二手市場兩邊尋寶 。