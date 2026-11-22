商廈租賃交投從高位回調，中原(工商舖)資料顯示，10月份商廈租賃錄得約502宗，較9月份高位回落約15.2%，較去年同期則上升約6.13%，整體企穩於500宗水平；涉及租用樓面面積約115.9萬方呎，按月及按年分別下跌約37.95%及約1.69%。中原(工商舖)分析，經歷9月份大手成交集中湧現後，10月份租務市況重返正常水平；同時，部份企業期望趕及於年底前完成持續擴充及搬遷需求，相信11月份租務成交將會平穩，徘徊在約500宗左右。
中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，10月份商廈市場錄得約502宗租賃成交，按月下跌約15.2%，按年則上升約6.13%；而涉及租用面積約115.9萬方呎，按月及按年同告下跌，分別減少約37.95%及約1.69%。月內超甲級寫字樓錄得多宗大手承租，其中10月份最矚目成交為中環港景街1號國際金融中心一期中高層兩全層，合共約3.9萬方呎，市傳月租約528萬元，平均呎租約130元。據悉，新租客為中資銀行浙商銀行，業務主要包括跨境融資、私人財富管理等。隨著該兩全層樓面租出後，國金一期全層待租樓面幾近缺貨。翻查資料，該銀行目前租用中環交易廣場3期1層半樓面，合共約1.6萬方呎。是次屬於搬遷升級。
核心區商廈租務平穩 港九整體空置率同步見改善
陳雁樓指出，10月份甲廈空置率錄得改善，港島空置率錄得9.75%，較上月減少0.08個百分點，比去年同期更回落2.77個百分點。核心區方面，中環表現最為穩定，10月份空置率錄得8.36%，與上月持平，按年改善4.53個百分點；銅鑼灣錄得7.86%，按月回落0.31個百分點，按年則上升0.67個百分點；金鐘錄得3.95%，按月微升0.11個百分點，按年則改善3.12個百分點。
九龍區方面，10月份甲廈整體空置率錄得14.96%，按月及按年則同告改善0.25及1.05個百分點。當中尖沙咀空置率錄得5.74%，較上月減少0.16個百分點，較去年同期更大幅回落1.45個百分點；觀塘區則錄得15.84%，按月微升0.02個百分點，而按年就上升1.08個百分點；九龍灣空置率雖較上個月改善，但依然維持在雙位數高位，錄得24.77%，按月回落0.76個百分點，按年上升2.23個百分點。
陳雁樓稱，10月份商廈租賃成交宗數仍維持在500宗水平，但涉及租用面積有顯著回落，顯示企業取態仍以務實審慎為主，傾向承租中小型樓面作控制成本。展望租務前景方面，隨著香港於10月首度主辦亞太經合組織(APEC)財長會議，區內財金及商務交流趨向頻繁，預料有助帶動亞太區更多金融及專業服務機構持續在本港物色核心商業區商廈作據點。他預料，核心區優質全層盤源逐步收窄，配合年底前傳統搬遷及擴充需求，預計第四季商廈租賃市場將維持平穩，核心區空置率亦有望持續回落。