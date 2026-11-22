商廈租賃交投從高位回調，中原(工商舖)資料顯示，10月份商廈租賃錄得約502宗，較9月份高位回落約15.2%，較去年同期則上升約6.13%，整體企穩於500宗水平；涉及租用樓面面積約115.9萬方呎，按月及按年分別下跌約37.95%及約1.69%。中原(工商舖)分析，經歷9月份大手成交集中湧現後，10月份租務市況重返正常水平；同時，部份企業期望趕及於年底前完成持續擴充及搬遷需求，相信11月份租務成交將會平穩，徘徊在約500宗左右。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，10月份商廈市場錄得約502宗租賃成交，按月下跌約15.2%，按年則上升約6.13%；而涉及租用面積約115.9萬方呎，按月及按年同告下跌，分別減少約37.95%及約1.69%。月內超甲級寫字樓錄得多宗大手承租，其中10月份最矚目成交為中環港景街1號國際金融中心一期中高層兩全層，合共約3.9萬方呎，市傳月租約528萬元，平均呎租約130元。據悉，新租客為中資銀行浙商銀行，業務主要包括跨境融資、私人財富管理等。隨著該兩全層樓面租出後，國金一期全層待租樓面幾近缺貨。翻查資料，該銀行目前租用中環交易廣場3期1層半樓面，合共約1.6萬方呎。是次屬於搬遷升級。