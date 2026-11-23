中原地產九龍豪宅九龍塘畢架山分行資深分區營業經理曾芷妍表示，分行最新促成一宗九龍塘畢架山一號租賃交投，單位為4期15座高層B室，實用面積約1,451方呎，採三房套房連工人套房間隔，擁煙花景，以8.2萬元租出，呎租約56.5元。

曾芷妍透露，新租客為本地客，心儀九龍塘地段有會所的屋苑，為方便小朋友讀書，決定承租上址作新居。據悉，業主於2003年以1,170萬元買入單位，現享約8.4厘租金回報。

資料顯示，畢架山一號位於九龍塘筆架山道1號，2004年入伙，分為4期共有16座，提供601個單位。