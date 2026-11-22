利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期樓市走勢反覆。APEC中美俄三國元首會晤未帶來具體利好措施，俄烏及美伊局勢亦未見緩和；加上中美貿易休戰期限臨近與科技股受壓，導致市場氣氛欠佳、股市大幅波動，削弱了入市意欲及成交。據利嘉閣地產分行網絡數據顯示，過去周末(21至22日)十大屋苑錄約7宗成交，較上一個周末(14至15日)的10宗減少30%，回落至個位數水平。

廖偉強指出，由於市場缺乏刺激樓市上升的因素，加上本周末無新盤開售，二手交投步伐較為緩慢。料短期內二手交投量仍將在低位窄幅徘徊。此外，十大屋苑在剛過去的周末表現淡靜，當中有6個屋苑更錄零成交。