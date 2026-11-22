利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期樓市走勢反覆。APEC中美俄三國元首會晤未帶來具體利好措施，俄烏及美伊局勢亦未見緩和；加上中美貿易休戰期限臨近與科技股受壓，導致市場氣氛欠佳、股市大幅波動，削弱了入市意欲及成交。據利嘉閣地產分行網絡數據顯示，過去周末(21至22日)十大屋苑錄約7宗成交，較上一個周末(14至15日)的10宗減少30%，回落至個位數水平。
廖偉強指出，由於市場缺乏刺激樓市上升的因素，加上本周末無新盤開售，二手交投步伐較為緩慢。料短期內二手交投量仍將在低位窄幅徘徊。此外，十大屋苑在剛過去的周末表現淡靜，當中有6個屋苑更錄零成交。
新界及港島區交投最旺
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若以區域劃分，以新界及港島區交投量最多，各錄3宗成交，九龍區則錄1宗成交。若以屋苑劃分，太古城錄得3宗交投領先，沙田第一城錄得2宗列亞軍；至於美孚新邨及映灣園各自有1宗成交；餘下的康怡花園、杏花邨、黃埔花園、麗港城、新都城及嘉湖山莊則齊齊「捧蛋」，於周末暫時未有成交。
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，太古城於周末兩天錄約3宗成交，單位包括東海閣一個低層A室，實用面積約739方呎，以約780萬元易手，呎價約10,555元。