越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海」第2期「擎海II」今日(23日)公布銷售安排，落實本周六(28日)發售價單128伙，另於周日(29日)以招標形式推售10伙「非凡傑作系列」三房大戶。 暫收約1.1萬票 超額認購近85倍 越秀地產(香港)總經理李嘎透露，截至今日中午12時，項目暫收約1.1萬票，超額認購近85倍，將於周四(26日)下午2時截票。 李嘎表示，入票客源中不乏大手客，以本地客及同區客為主；而用家佔約70%，投資者佔約30%。首輪價單發售單位包括81伙一房及47伙兩房，實用面積介乎285至503方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價介乎13,499元至16,182元。

周六首輪銷售設大手客組別 越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰指，「擎海II」首輪銷售入場單位為第2座5樓E室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。最低折實呎價單位為第2座3樓G室，實用面積323方呎，屬一房間隔，折實售價436.01萬元，折實呎價13,499元。 鍾顯騰續指，周六銷售當日將分A、B兩組開賣，A組為大手組別時段，設76伙可供選購，買家須認購最少2伙但不多於4伙；而B組設52伙可供選購，買家可認購1至2伙。