新鴻基地產(016)旗下西九龍IGC綜合發展項目的旗艦商場Stage IGC，今日(23日)宣布首階段連接高鐵站的地下樓層「Flavour On Stage饗舞台」將於下月中旬率先試業。首階段面積約8萬方呎，出租率達98%，匯聚近40個餐飲、手信及生活配套品牌，以「香港特色美食」為主軸，打造集地道美食、特色手信、生活選物及日常配套於一身的「香港美食手信一條街」。 新地(銷售及租賃)代理租務部副總經理鄺淮萱表示，Stage IGC總面積逾60萬方呎，首階段約8萬方呎地下樓層出租率已達98%，項目積極推動「首店經濟」，已落實引入日本人氣過江龍甜品之香港首店及多間西九龍區首店，為區內注入具新鮮感的餐飲與生活組合；亦引入多個首次進駐香港、九龍區及新地商場的品牌。同時透過「Flavour On Stage 饗舞台」特意打造全新概念的美食街區，將香港街頭飲食文化與商場空間結合，全面照顧區內上班族、居民及旅客從早到晚的餐飲需求。

其餘樓層將於 2027 年內陸續開放 鄺淮萱指出，隨著商場首階段正式開業，標誌着西九龍核心商務生活節點全面啟動。憑藉高鐵門戶的地理優勢，Stage IGC已聯動集團旗下天環廣州南作推廣，發揮「一程多站」的協同效應，並把跨境及潛在西九龍文化區的文藝消閒人流轉化為可持續的消費動力。開業期間將圍繞「One Click to Your Stage」主題企劃，推出結合美食、文創與The Point會員可享積分高達12倍等獎賞推廣，並為高鐵旅客及文化區觀眾提供專屬禮遇。項目以餐飲及生活配套打響頭炮，其餘樓層約200間商舖將於2027年內陸續開幕，類型涵蓋超市、時尚服飾、鐘錶珠寶、生活精品、運動品牌及多元化餐飲選擇等，逐步實現「Step into the New Age」的品牌願景，鞏固西九龍作為大灣區商業與生活新地標的地位。

Stage IGC首階段「Flavour On Stage 饗舞台」以「香港特色美食」為概念，特設美食街區，營造「港式掃街」的地道美食體驗。美食街區雲集「燒洒一族」、「豬隊友」、「長洲仔馳名糯米糍」、「再睡5分鐘」、「滿香濃」及「大香里」等熱門輕食品牌，涵蓋港式燒味、雞蛋仔、雪糕、糯米糍、手搖飲品、台式小食及傳統餅食。同層亦設「手信街」，集結「BOUTIQUE BY THE GRAND」、「Fine Foods Shop by The Royal Garden」、「奇華餅家」、「自然派」、「么鳳士多」、「誠品知味」及「手信好棧」等特色食品及伴手禮品牌。

首店經濟領航 構建具新鮮感的餐飲生活組合 「Flavour On Stage 饗舞台」以首店經濟為策略核心，當中包括備受矚目的日本人氣過江龍甜品店已落實進駐，迎來全香港首間分店；以及8間九龍區首店：融合咖啡與花藝的「太平」將開設其首間「朝啡夕酒」概念店、來自新加坡受新一代上班族歡迎的健康輕食品牌「Heybo」、主打選用日本長野越光米即製手握飯糰的「天米」、新加坡國寶級斑蘭蛋糕並首設現場烘培的南洋風味糕點「老成昌」、結合健康飲食與新派料理的低碳西餐品牌「Meet Met Met」、和牛料理專賣店「有田牛」、主打特式茶品，意式雪糕及港澳傳統手工特色伴手禮的「大香里」，以及日式IP精品店「煩憂收納所」。

新地商場首店陣容同樣豐富，合共約15個餐飲、食品零售、手信及精品品牌將首次進駐。除上述「太平」、「Heybo」、「天米」、「老成昌」、「大香里」及「煩憂收納所」外，亦包括人氣連鎖咖啡店「Fineprint」、香港老字號「恆香冰室」、由五星級酒店名廚主理的法式越南料理「越南會館」、台式小食品牌「滿香濃」、「聰嫂私房甜品」、「豬隊友」、「長洲仔馳名糯米糍」以及食品零售品牌「自然派」及「手信好棧」。 商場亦匯聚多款亞洲風味美食與甜品，當中包括以自家鮮魚湯粥底聞名、曾獲「米芝蓮推介餐廳」及「米芝蓮必比登推介」的粥麵品牌「靠得住」、「樂天皇朝」、「越南會館」、「泰國婆」、「豚王」、「米線芳華」、「茶木」及「聰嫂私房甜品」。生活配套及零售方面，「便利一田YATA Go!」、「萬寧」、「屈臣氏」、「松本清」 及「GreenPrice」，而日式IP精品店「煩憂收納所」亦將進駐。

開業誌慶活動及禮遇 為迎接首階段試業，Stage IGC以「One Click to Your Stage」為主題，推出一連串開業活動及消費獎賞。開業首兩日，商場將派發共逾千套、每套價值近300元的「Click to Taste美食文創通行證」，憑證即可解鎖精選美食與文創體驗，一次過免費品嚐糯米糍、雞蛋仔、滷味、台式小食、雪糕，以及手搖飲品，率先感受「Flavour On Stage 饗舞台」的多元美食與香港掃街滋味。持證顧客更可參與「Click Start」Keycap文創工作坊，DIY專屬按鍵吊飾，「Click」開屬於自己的舞台，把開業主題「One Click to Your Stage」從美食體驗延伸至可帶走的文創記憶。開業首月逢周五晚上，商場更舉行「Cheers Friday請飲請食」。Stage IGC特別為區內寫字樓上班族及附近居民設立「Stage Prime」專屬禮遇，讓他們成為特選客戶，可免費換領香港地道小食或手搖飲品，於Happy Hour共享開業喜悅；持卡者全年更可於精選商戶享有專屬折扣。此外，商場將於指定周末及公眾假期，在廣東道舉行百老匯式快閃表演「Broadway on Stage」； 場內亦有一系列表演者上演快閃舞，打造吸睛打卡亮點，與途人互動，共享開業喜悅。為增添互動與驚喜，顧客完成指定社交平台一 Click 打卡，商場亦將聯同不同租戶送出誌慶優惠。